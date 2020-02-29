Instagram'dan Windows 10'a Direkt Mesaj İşlevi

Instagram, Windows uygulamasında bir değişiklik yaparak uygulamayı bir Progressive Web App (PWA) haline getirdi. Bu, Instagram uygulamasının biraz daha doğal bir uygulama gibi olmasını sağlayacak.
Değişiklik başta kulağa olumlu gibi gelse de, bazı eksikler göze çarpıyor. Örneğin önceki doğal uygulamada doğrudan resim yüklemenize izin veriliyordu. Yeni uygulama ise buna izin vermiyor. Bununla birlikte web istemcisinin aksine, "direkt mesaj" gönderip almanıza izin veriliyor.
PWA'ya dönüştürülen uygulamanın daha sık güncellenmesi bekleniyor. Bunun nedeni, web istemcisinde yapılan değişiklikleri PWA'ya uyarlamanın daha kolay olması. iPad uygulamasının eksikliği ise hissedilmeye devam ediliyor.
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