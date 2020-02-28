OLED Nedir, Hangi Avantajları Var?

OLED artık çok sık duyulan bir ekran teknolojisi olsa da, duyduğunuzda kafanız karışıyor olabilir. TV piyasasında kullanılan birçok terim var ve bunlardan bazıları, diğerlerinden daha önemli. OLED, yeni bir akıllı TV alırken bakmanız gereken önemli terimlerden bir tanesi.
"Organik Işık Yayan Diyot" sözcüklerinin kısaltılmışı olan OLED, TV'lerde kullanılan panel türünü belirtmek için kullanılıyor. Kullandığı teknoloji öncekilerden farklı olsa da, amaç aynı: Resimleri ve videoları gözlerinizin karşısına getirmek.
OLED, ev teknolojisi için çok uzun süre "bir sonraki büyük şey" kategorisinde bekledi ancak artık tam olarak hayatımızın içinde. OLED TV'ler, daha iyi siyahları ve beyazları sayesinde diğer TV'lere kıyasla daha iyi resim kalitesi sunarken, daha yüksek tepki hızı ve daha az güç tüketimi sağlıyorlar.
OLED giderek yaygınlaşsa da, yüksek fiyatı herkesin OLED TV almasının önüne geçiyor. Yine de fiyatlar, her geçen gün daha uygun bir hale geliyor.
Sorulara Kısa Cevaplar
OLED, LED'den daha mı iyi? İkisi farklılar. OLED, kontrast, renk isabeti ve siyah seviyelerinde öne çıkıyor.
OLED, 4K'dan daha mı iyi? OLED TV'ler keskin bir 4K görüntüsü sunsalar da, çoğu 4K TV'nin OLED paneli yok. Hangisini beğeniyorsanız, onu seçin.
OLED gözleriniz için daha mı iyi? OLED paneller, LCD'lerin yaklaşık yarısı kadar mavi ışık yayıyor. Bu, gözlerinizin hasar görme olasılığını ve akşam izlediğiniz programın uykunuzu kaçırma olasılığını azaltıyor. Benzer faydalar OLED ekranlı telefonlarda da var.
OLED neden çok pahalı? OLED ekranların üretimi zor. Üretim tesislerinde birçok sorunun çıktığı ve sorunlu ürünlerin atıldığı biliniyor.
OLED TV'lerin ömrü ne kadar? OLED TV'lerin yıllarca dayanmasını bekleyebilirsiniz. Korea Times, 2016'da LG OLED TV'lerin 100.000 saatlik kullanım süresi sunduğunu iddia etmişti (sürekli olarak 11 yıl kullanım).
OLED 'yanma' sorunu önemli mi? Muhtemelen hayır. Resimlerin gölgelerinin ekrana takılıp kalması genellikle yaşanmıyor.
Ekran yanma sorununa bu yazımızda yakından bakmıştık.
OLED ve LED Arasındaki Fark
İki teknolojinin benzer isimleri olduğu kesin ancak içerdikleri işlemler tamamen farklı. OLED'in açılımı "Organic Light-Emitting Diode" (Organik Işık-Yayan Diyot) ve buradaki "organik" kelimesi panelin içerisinde camın önünde bulunan karbon film tabakasını tanımlamakta. OLED paneller kendi ışıklarını yayarken, LED ekranlar bir dış ışık kaynağına ihtiyaç duyuyor.
Yıllardır OLED panellerin ne kadar uzun ömürlü olduğu konusunda tartışma bulunmaktaydı ve üretim hatları da yüksek başarısızlık oranları yüzünden kar getiremiyorlardı. Ancak yıllar içerisinde LG ve Samsung gibi firmaların yaptıkları yenilikler, sadece OLED TV'lerin üretimini kolaylaştırmakla kalmadı, ucuzlamalarını da sağladı.
OLED'in Hangi Avantajları Var?
Oyuncular ve ev sinema meraklılarının OLED'i sevecekleri söylenebilir. Standart bir arka ışıklı LED LCD panele göre yaklaşık olarak 1.000 kat daha hızlı olduğu söylenen bu teknoloji, plazma teknolojisine göre de daha üstün.
Bulanıklıktan tamamen yoksun olmanın ve çok daha detaylı olmanın yanı sıra, ışığın her pikselde ayrı bir şekilde kontrol edilmesi sebebiyle, yerel karartmayı da mümkün kılıyor.
OLED'in Geleceği
Samsung gibi bazı üreticiler, yeni bir tür OLED ekran paneli olan QD-OLED'i geliştirmek için çalışıyorlar. Henüz tamamlanmaktan uzak olan bu OLED panel, daha iyi bir parlaklık sunmayı amaçlıyor. QD-OLED hazır olduğunda mevcut OLED teknolojilerini yerinden edebilir ancak henüz tam olarak ortada olmayan bir teknoloji için çok heveslenmemekte fayda var.
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