Instagram'dan Yanlış Bilgillere Yeni Önlem

Instagram'ın platform üzerinde yayılan yanlış bilgilere karşı yeni önlemi ve fazlası ortaya çıktı!

Instagram'dan Yanlış Bilgillere Yeni Önlem

Sahte haberlere karşı savaşını sürdüren Instagram, yanlış bilgiler içeren gönderileri otomatik olarak işaretlemeye başladı.

Gerçeklik denetimi programı dünya çapında kullanıma sunulurken Facebook'tan gelen gönderilerin sahte bilgiler içerdiğinin algılanması halinde, buna dair bir uyarı gösterilecek. Benzer şekilde Instagram'daki içerikler Facebook'a gönderildiğinde de sahte bilgilere karşı kontrol edilecek.

Bu hamle, belki sahte bilgi yaymayı kafaya koyanları tam olarak durdurmayacak ancak eski internet şakalarını ve bilimden uzak iddiaların yayılmasını durdurabilir.

Instagram'dan "Saldırgan" Başlık Önlemi

Instagram, çevrimiçi zorbalığı azaltmaya yönelik girişimleri kapsamında, resim üzerine yazılan yazıların "saldırgan" olması halinde bu konuda kullanıcıları uyaracağını duyurdu. Fotoğraflar üzerindeki yazıları algılamakta yapay zeka kullanılıyor ve yazılanlar, daha önce raporlanan metinlerle karşılaştırılıyor. Böylece "saldırgan" olarak algılanan bir içeriği Instagram'a yüklemeden önce bir uyarı görüntüleniyor.

Uyarı, resmi yüklemeyi engellemiyor ancak Instagram, bu şekilde kullanıcıları iki kez düşünmeye ve kelimeleri değiştirmeye davet edeceğini düşünüyor. Yeni işlev, belirli ülkelerde kullanıma sunulmuş durumda. İşlevin 2020'de tüm dünyaya kademeli olarak açılması planlanıyor ancak güncellemeyi önce hangi ülkelerin alacağı belli değil.

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