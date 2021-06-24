Instagram Yine Bir Şeyler Deniyor: Şimdi de "Önerilen Gönderiler"

Instagram, gönderi akışına "önerilen gönderiler" yerleştirmeyi test ediyor. Önerileri yönetmek için yeni kontroller de sunulacak.

Instagram yine bir şeyler deniyor

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