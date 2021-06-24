Instagram Yine Bir Şeyler Deniyor: Şimdi de "Önerilen Gönderiler"

Instagram, kronolojik akıştan uzaklaşalı beş yıldan fazla bir süre oldu. Şimdi platformda içeriği nasıl görüntülediğiniz konusunda daha önemli bir değişiklik gerçekleşmek üzere olabilir. The Verge'in haberine göre firma "küçük bir kullanıcı grubu" üzerinde, akışın içine "önerilen gönderiler" görüntüleme seçeneğini test ediyor. Bazı durumlarda bu, Instagram'ın görüntülediği önerilen içeriğin arkadaşlarınız tarafından paylaşılan fotoğraf ve videolardan önce görüneceği anlamına gelebiliyor.
Instagram, önerilen gönderileri ilk kez geçen yaz tanıtmıştı. Bu özellik, takip ettiğiniz hesaplardaki en son fotoğrafları ve videoları gördükten sonra ilgilenebileceğiniz içerikleri hemen altlarında görüntülüyordu.
Şirket, önerilen içeriği akışa eklemenin yanı sıra, yeni kontrolleri de test ediyor. Yeni kontroller, kullanıcıların bu gönderilerin nereden geldiğini şekillendirmesine ve özelliği sınırlı bir süre için devre dışı bırakmasına olanak tanıyor. Önerilen içeriğe yorum yaparak bu tür içerikleri görmek istemediğiniz söyleyebiliyor veya önerilen içerikleri 30 gün süre ile tamamen kapatabiliyorsunuz.
Yeni özelliğin ne zaman devreye gireceği henüz bilinmiyor ancak gelişmelerden sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz.
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