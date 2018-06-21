Instagram'dan IGTV Sürprizi!
Instagram, yeni hizmeti IGTV'yi resmi olarak tanıttı. Peki nedir bu IGTV, bize neler sunacak?
Instagram, 1 milyar kullanıcıya ulaştığını duyurdu ve bunu kutlamak için, yeni hizmeti IGTV'yi tanıttı. Birkaç hafta önce Instagram'ın 1 saate kadar videoları kabul etmeye başlayacağı zaten konuşuluyordu. Ama kimse bunun, bir bakıma YouTube'a rakip olabilecek yeni bir hizmete (ya da uygulamaya) kadar uzanmasını beklemiyordu.
IGTV, ayrı bir uygulama olarak sunulacak olsa da, Instagram uygulamasının içerisinden de hizmete yüklenen videolara ulaşmak mümkün olacak.
IGTV, en basit tanımıyla bir video platformu. Bu yüzden onu, YouTube ile karşılaştırmak kaçınılmaz. IGTV'de de kullanıcılar kendi kanallarına sahip olacak, diğer kullanıcıların bu kanallara abone olması mümkün olacak.
Ama IGTV'yi YouTube'dan ayıran 2 önemli detay var. İlki, videoların sadece dikey olarak yüklenebilmesi. Bu da, videoları izlemek için telefonunuzu standart biçimde tutmanızın yeterli olacağı anlamına geliyor. Ayrıca videolar, telefon ekranında tam ekran olarak oynatılacak.
İkinci fark ise, IGTV uygulamasını açar açmaz bir videonun oynamaya başlayacak olması. Daha fazlasını isteyenler veya kategorilere ulaşmak isteyenler, bu video üzerinde yapacakları basit bir parmak kaydırarma hareketi ile amaçlarına ulaşabilecek.
Instagram, IGTV hizmetinin birkaç hafta içerisinde yayınlanacağını açıkladı.
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