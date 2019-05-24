Instagram'dan IGTV'ye Yatay Video Desteği
Instagram, IGTV'nin belki de en fazla eleştirilen yanını, yaptığı yenilikle "düzeltti."
Instagram'ın IGTV hizmeti geçen sene Haziran'da kullanıma açılmıştı. Firma, YouTube'a rakip olmak isteyen IGTV'yi öne çıkarmak, etkileşimi artırmak için çeşitli yollar denedi. Hizmetin önemli eksiklerinden bir tanesi, yatay videoların desteklenmemesiydi.
Instagram yaptığı duyuruyla IGTV'ye yatay video desteğini eklediğini duyurdu. Firma bu yeniliği kullanıcılardan ve içerik oluşturuculardan gelen talepler karşısında yaptığını söylüyor. Videolar çoğunlukla yatay olarak seyredildiğinden, IGTV'nin bu yeniliği platform için önemli.
Instagram, bu değişikliğin "izleyiciler ve içerik oluşturucular için doğru değişiklik" olduğuna inanıyor. Değişikliğin IGTV'yi YouTube gibi canavarların yanına yaklaştırmaya yetip yetmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.
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