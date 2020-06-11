Instagram'ı reddeden çılgın Türkler! TC no açığını bulup ödülü reddettiler

20 yaşındaki Hüseyin Çoban, 17 yaşındaki arkadaşı Arda Kılıç ile popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'ın bir açığını buldu. Çoban, bir gün hesabının mavi tik olması için ayarlar sekmesinden hesap doğrulamaya başvurdu. Ancak Instagram tarafından reddedildi.
Birçok ünlünün hesaplarında gözüken mavi tike sahip olmak isteyen Çoban, 17 yaşındaki arkadaşı Arda Kılıç'tan yardım istedi. Yazılıma merakı olan Kılıç ise Instagram web üzerinden yaptığı araştırmalar neticesinde mavi tik ile doğrulanan hesapların TC kimlik numaralarına erişti. Bu açığı fark eden gençler Instagram ile iletişime geçti.
INSTAGRAM 750 DOLAR İLE ÖDÜLLENDİRDİ
Maile dönüş yapan Instagram ekibi, 2 Türk gencine teşekkür ederek gençleri 750 dolar ile ödüllendirdi. Fakat gençler Türk Lirası ile yaklaşık 5 bin TL'ye karşılık gelen bu miktarı az buldu ve kabul etmedi. Bu açığın art niyetlilerin eline geçmesi konusunda uyaran gençler, Instagram'ın yeni güncelleme ile bu açığı kapatacağını söyledi.
HÜSEYİN ÇOBAN DAHA ÖNCE DE APPLE'IN AÇIĞINI BULMUŞTU
Oynadığı mobil oyunda satın alma işlemi yaparken sistem açığı keşfeden ve 300 TL ile ödüllendirilen 19 yaşındaki Hüseyin Çoban, ödülden memnun kalmamıştı. Apple'ın bir açığını daha bulan genç, bu kez de Apple'ın teklif ettiği 220 bin doları az buldu.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın