Intel'in 11. Nesil Yeni Core H-İşlemcisi, AMD'yi Geride Bırakıyor!

Intel, Core i9-11980HK önderliğinde Tiger LakeH kod adlı 11'inci Nesil Intel Core H-serisi mobil işlemcilerini piyasaya sürdü. , 5,0 GHz'e varan hızlara ulaşarak oyunlara, içerik üreticilerine ve iş profesyonellerine yönelik dizüstü bilgisayarlarda en yüksek performansı sunma iddiasıyla gelen Core i9-11980HK, ne denli başarılı olacak bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Fakat Intel'in yeni Tiger Lake-H CPU'ları için gelen ilk kıyaslamalar, amiral gemisi konumundaki Core i9-11980HK'nın AMD Ryzen 9 5900 HX'ten çok rahat şekilde daha iyi performans göstereceğini ortaya koyuyor.
Tiger Lake-H, Intel'in 10nm sürecini ilk kez yüksek performanslı mobil işlemcilere getirdiğini gösteriyor ve CPU'lar şimdiden Acer, MSI ve Razer gibi markaların üst düzey oyun bilgisayarlarındaki almış durumda.
Intel yaptığı duyuruda, CPU'ların 10'uncu nesil Comet Lake-H'a göre yüzde 19'luk iyileştirme sağlayacağını iddia ediyor. Yapılan ilk kıyaslamalara göre Intel Core i9-11980HK, tek çekirdekte 5.0 GHz'e, tüm çekirdeklerde ise 4.5 GHz'e kadar hız sağlayabiliyor. Bu değerlerle de AMD Ryzen 9 5900 HX'ten kağıt üzerinde daha iyi grafik çiziyor.
Intel, yeni işlemcinin Far Cry, Hitman 3 ve Rainbow Six Siege gibi oyunlarda büyük kazanım sağladığını ve AMD işlemciden yüzde 20 oranında daha yüksek performans sağlandığını söylüyor. Öte yandan Intel'in Core i5-11400H işlemcisinin de AMD Ryzen 9 5900HS'yi geride bırakacağı iddia ediliyor.
Bilindiği gibi masaüstü bilgisayar tarafında da Intel tam manasıyla AMD ile rekabet halinde. Şirketin son olarak piyasaya sürdüğü Core i9-11900K ve Core i5-11600K işlemcilerine büyük umut bağlayan Intel, özellikle tek çekirdek performansında AMD'yi geride bırakıyor. Her 2 işlemciyi de inceleme şansı bulduk. Intel Core i5-11600K incelemesine buradan erişebilirsiniz. Intel Core i9-11900K incelemesi de yakında sizlerle olacak.
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