Intel Core i5-11600K İncelemesi

Evet, sonunda Intel'in yeni nesil işlemci ailesi geldi. Core i5-11600K ve Core i9-11900K işlemcileri sonunda elimize ulaştı. Aslında bir süredir elimizde olan bu işlemcilerin incelemeleri COVID-19 salgını karantinaları neticesinde biraz gecikti, kabul ediyoruz. Ancak bu süreçte güzel de bir sistem topladık ve gerek işlemcilerin gerek yeni sistem öğelerinin testlerini tamamladık ve bundan sonra arka arkaya incelemeleri gelecek. Bunlardan ilk incelememiz, başlıkta da yazdığı gibi Intel Core i5-11600K özelinde olacak.
Intel'in AMD tarafında Ryzen 5 5600X işlemciye cevabı olarak karşımıza çıkan Core i5-11600K işlemcisi, Intel'in bu yıl bu sınıfta piyasaya sürdüğü en iyi işlemci ve selefinin üzerine pek tabii ki yenilikler getiriyor. Ancak ilginçtir ki bazı noktalarda kayıplar da var ki bunlar da oldukça önemli kayıplar. Onlara geçeceğiz, ancak önce Intel Core i5-11600K'ya sahip olabilmek için ne kadar ödemeniz gerektiğinden bahsedelim.
Şu an Intel Core i5-11600K'yı piyasada 2700 TL civarında bir fiyatla bulabiliyorsunuz. Rakibi olan AMD Ryzen 5 5600X ise 3000 TL bandında yer alıyor. Bu anlamda Intel'in AMD karşısında fiyat avantajı sunduğu açık. Peki, detaylarda da öyle mi?
Intel Core i5-11600K Özellikleri Neler?
Önce teknik tarafa bakalım. Core i5-11600K, Intel'in Rocket Lake-S ailesinin mensubu olurken, ne yazık ki yine 14nm fabrikasyon sürecine dayanıyor. Intel'in bunu yapmasının arkasındaki sebep ise, Cypress Cove adını verdiği yeni çekirdek mimarisini üretim sıkıntıları sebebi ile önceki mimariye geri taşımak zorunda kalması. Cypress Cove mikro mimarisi ise Intel'in Ice Lake mobil işlemcileri tarafından kullanılan Sunny Cove'un bir varyantı. Günün sonunda ise karşımıza 6 fiziksel çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip Core i5-11600K işlemcisi çıkıyor.
Kağıt üzerindeki verilere baktığımızda ise ilginç bir veriyle karşı karşıya kalıyoruz. Selef işlemci Core i5-10600K, Core i5-11600K'ya kıyasla daha yüksek frekans değerlerine ulaşabiliyor. Peki, bu normal mi? Bu durum tamamen normal. Zira 2 işlemci arasında mimari farkı var ve kuşkusuz Core i5-11600K, selefine göre daha yüksek performansa erişebiliyor.
Core i5-11600K'da yer alan Rocket Lake çekirdekleri, mevcut Skylake'den türetilmiş Comet Lake çekirdeklerinden önemli ölçüde daha fazla transistör içeriyor ve bu anlamda daha yüksek güç üretebiliyorlar. Özellikle hem Core i5-11600K hem Core i9-11900K işlemcilerinin tek çekirdek performansı, Intel'in adını tabloda tepeye yazdırmasını da sağlamış. Bu gerçekten müthiş, ancak bunu daha yüksek güç tüketiminde bulunarak ve daha yüksek sıcaklık seviyelerine ulaşarak yapabiliyor. Bu da işlemcilerin en büyük handikabı oluyor.
Intel'in yeni işlemcileriyle ilgili bilmeniz gereken en önemli yeniliklerden bir diğeri ise artık PCIe 4.0 uyumluluğunun gelmesi. Intel bu yenilikle beraber sonunda AMD'yi bu tarafta yakalamayı başarıyor. Bunun anlamı, artık bu platformda da daha yüksek hızda SSD'leri kullanabilecek olmamız. Tabii ki burada işlemciyi takacağınız anakartta da bu desteğin bulunması gerektiğinin de altını çizelim.
CHIP Test Sistemi
- İşlemci: Intel Core i5-11600K
- İşlemci Fanı: XPG Levante 240
- Anakart: ASUS ROG Maximus XIII HERO
- Bellek: XPG Spectrix D50 3600 MHz 2x8 GB
- Depolama: XPG SX8200 Pro M.2 SSD 1 TB
- Depolama: Samsung 970 EVO NVMe M.2 250 GB
- Depolama: HyperX Fury RGB SSD 240 GB
- Ekran Kartı: Asus TUF Gaming RTX 3060 OC 12GB
- Güç Kaynağı: XPG PYLON
- Monitör: Asus ROG SWIFT PG259QN 360Hz
- Kasa: XPG Invader
- Klavye: Razer Huntsman V2 Analog
- Fare: Asus ROG Keris Wireless
Evet, test sonuçlarında Intel Core i5-11600K'nın hem rakibi AMD Ryzen 5 5600X'in karşısındaki performansını hem de diğer işlemcilerin sonuçlarını göreceksiniz. İlk olarak güç tüketimi sonuçlarına bakalım.
Minimum güç tüketiminde Core i5-11600K'nın 11900K gibi yüksek güç tüketen işlemci olduğunu görüyoruz ancak minimum tüketimde Rzyen 9 5900X, 34W'lık tüketimle burada ilk sırada bulunuyor.
Tabii ki bizim için daha önemli olanı maksimum güç tüketimi olacak. Burada Intel Core i9-11900K'nın 200W'lık tüketimi ile birlikte en çok güç tüketen işlemci olduğunu görüyoruz. Bundan daha detaylı olarak zaten önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağımız Intel Core i9-11900K incelemesinde bahsedeceğiz. Konumuz Intel Core i5-11600K ise, güç tüketiminde her ne kadar selefine kıyasla 2 kata kadar artış gösteriyor olsa da, rakibi Ryzen 5 5600X'ten daha az güç tüketmeyi başarıyor ki bu da işlemciye önemli bir artı puan getiriyor.
Sıcaklık değerlerine baktığımızda burada 11600K'nun boştayken serin çalıştığını, ancak yük altına girdiğinde ise 10600K'ya göre önemli derecede sıcaklık artırdığını görmek mümkün. O nedenle bu işlemciyi tercih edecekseniz, iyi bir işlemci soğutucusuna ihtiyacınız olacak.
Hava soğutmalı yerine, sıvı soğutmalı bir CPU soğutucusu tavsiye ederiz ki, zaten böylesi bir işlemci ile yeni bir sistem toplama niyetinde olanlar da sıvı soğutmadan şaşmayacaklardır.
Evet, performans testlerine gelelim ve perdeyi CineBench R23 ile açalım. Tek çekirdek sonuçlarına baktığımızda, az önce de söylediğimiz gibi sınıfı için oldukça yüksek bir performans ürettiğini görüyoruz Core i5-11600K'nın. Tek çekirdek performansında rakibi Ryzen 5 5600X'ten daha yüksek sonuç elde eden Core i5-11600K, üst sınıf sonuçlara da çok yakın.
Fakat iş çoklu çekirdek sonucuna geldiğinde işler tersine dönüyor ve Core i5-11600K geri sıralara düşüyor. Öyle ki, neredeyse 10600K'nın yanına yerleşiyor demek mümkün.
Geekbench sonuçlarına geldiğimizde de benzer senaryonun tekrarlandığını görüyoruz. Tek çekirdek sonucunda i9-11900K ile beraber zirveyi paylaşan Core i5-11600K, bu anlamda gerçekten de önemli bir sonuca imza atıyor, zira bu performansıyla Ryzen 9 5900X'i de alta almayı başarıyor.
Geekbench çoklu çekirdek sonucuna geldiğimizdeyse yine Cinebench R23 ile benzer bir tabloya bakıyoruz, ancak bu testte farklı olarak yine testi Ryzen 5 5600X'ten daha önde tamamlamayı başarıyor.
Şimdi tüm test sonuçlarını aşağıda paylaşalım, ardından da değerlendirmeye geçelim.
Intel Core i5-11600K Performans Değerlendirmesi
Evet, Intel Core i5-11600K test tablolarına baktığımızda, aslında gerçekten dengeli bir işlemcinin ortaya çıktığını söylemek mümkün. Fiyatıyla rakibine göre avantaj sağlaması da önemli bir diğer artısı oluyor, ancak pek tabii ki güç gereksiniminin artmış olması da söylediğimiz gibi handikabı.
Bugüne kadar genellikle Core i5 sınıfı işlemcilerin iş yüküyle öne çıktıklarını, buna karşın ise oyun sistemlerinde pek yer almadıklarını gördük, ancak bu defa söyleyebiliriz ki, Intel Core i5-11600K işlemci, oyun sistemlerinde de kendine yer bulabilir. Zira bu konuda performans olarak abisi Core i9-11900K'ya yakın bir işlem gücü desteği sağlıyor. Bunu hem 3DMark CPU sonucunda hem de Metro Exodus sonucunda görüyoruz. Total War: Three Kingdoms testindeyse Ryzen 5 5600X ile arasında yüzde 5'lik bir fark oluşturuyor, çok da büyütülecek bir rakam değil doğrusu.
Bu arada şu anda bizim için işlem gücü önemli olduğu için testleri düşük grafik ayarlarında yaptık. Grafik performansını daha sonra Asus TUF Gaming RTX 3060 OC 12GB incelemesinde sizlerle paylaşacağız. Öte yandan Palit RTX 3080 GamingPro OC 10 GB ekran kartı testinin geleceğini de şimdiden müjdeleyelim. Onda da son hazırlıklar tamam.
Genel performans çerçevesinden baktığımızdaysa Core i5-11600K'nın, Blender ve Adobe Premiere gibi ağır iş yükleri altında Ryzen 5 5600X'in gerisinde kaldığı açık. Bu hemen hemen beklenebilecek bir durum, zira bilindiği gibi son dönemde AMD'nin bu alandaki eli bir hayli kuvvetlendi ve bu anlamda buradaki avantajından yararlanmayı sürdürüyor. Ancak öte yandan iyi bir oyun bilgisayarı yapmak için uygun seçeneklerden biri olabileceği gibi aynı anda OBS üzerinden de yayın yapanlar için ideal bir seçenek halini aldığını da söyleyebiliriz. Tabii ki, bunu yaparken, yüksek güç tüketimine ihtiyaç duyuyor ve iyi bir sıvı soğutma gerektirecek kadar da ısınabiliyor. Bunları da göz önünde bulundurmak gerekli.
Sonuç
Evet, aslında genel değerlendirmeyi yaptık ancak son kez toparlayacak olursak, Core i5-11600K'nın özellikle sistemi için çok fazla para harcamak istemeyen, buradan sağlanacak tasarrufu diğer sistem bileşenlerine ayırmayı düşünenler için ideal bir işlemci olabileceğini söyleyebiliriz. Zira dediğimiz gibi Ryzen 5 5600X'ten daha uygun fiyatlı ve oyun tarafında da iyi çevre bileşenleriyle birlikte gerekli cevabı verebilecek denli güçlü. Fakat öte yandan iyi bir soğutucuya ihtiyaç duyacak olması ve sürekli yük altında çalıştığı durumlardaki güç tüketimini artıracak olması da düşündürücü. Bu anlamda yine de Core i5-11600K'nın yeni ailenin dengeli modeli olduğunu söylemek mümkün. Ha, eğer Core i5-10600K işlemciniz varsa, güncellemek size farkı hissettirecek, ancak değiştireceğiniz parçalar ve bunun neticesinde harcayacağınız para karşılığında çok tatmin edici olmayacaktır diye düşünüyoruz; o nedenle bizce sonraki nesli beklemeniz daha iyi olabilir.
CHIP Online Notu: %88
+ Yüksek hızda tek çekirdek performansı
+ Harika oyun performansı
+ Rekabetçi fiyat
+ PCI-Express 4.0 desteği
+ Daha hızlı yerleşik GPU
- Yüksek güç tüketimi
- Yüksek ısı üretimi
Intel Core i5-11600K Teknik Özellikleri
- Üretim Süreci 14nm
- Yonga Seti LGA1200
- Fiziksel Çekirdek 6
- İş Parçacığı 12
- Taban Frekans 3.9 GHz
- Tavan Frekans 4.9 GHz
- TDB 125W
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