Intel, 9. Nesil Coffee Lake Refresh'i Tanıttı

Intel, 9. Nesil Coffee Lake Refresh işlemcilerini etkileyici Core i9-9900K'nın öncülüğünde ortaya çıkardı!

Intel, 9. Nesil Coffee Lake Refresh'i Tanıttı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Intel, 9. Nesil Coffee Lake Refresh'i Tanıttı
Amazon Skandalında Son Durum!
4 Milyar Kişi İnternet Kullanıyor. Peki, Güvenlik?
Facebook'un Beklenen 2 Cihazı Tanıtıldı!
HUAWEI'den Teknoloji Gününde Akıllı CCTV Çözümleri

İlginizi çekebilir