Intel, 9. Nesil Coffee Lake Refresh'i Tanıttı
Intel, 9. Nesil Coffee Lake Refresh işlemcilerini etkileyici Core i9-9900K'nın öncülüğünde ortaya çıkardı!
Dokuzuncu nesil Coffee Lake Refresh işlemciler, Intel tarafından resmi olarak tanıtıldı. Yeni seri, Core i9-9900K, Core i7-9700K ve Core i5-9600K'yı içeriyor.
Yeni bir işlemci neslinin tanıtılması oldukça önemli, ancak tanıtımı önemli yapan bir başka şey, 8 çekirdekli, 16 thread'li, yaygınlaşmayı amaçlayan ilk Core i9 olan Core i9-9900K'nın tanıtılmış olması. 3,6GHz taban hızına sahip işlemci, kutudan çıktığı haliyle 5GHz turbo hızına ulaşabiliyor. 16MB önbelleğe sahip olan işlemcinin fiyatı, 529.99 dolar olarak belirlendi.
Bir adım gerideki Core i7-9700K yine sekiz çekirdekli bir işlemci ancak bu defasında 8 thread'e sahip. 3,6GHz taban hızında çalışan işlemci, turboyla 4,9GHz'e ulaşıyor. 12MB önbellekle gelen Core i7-9700K'nın fiyatı 399,99 dolar.
Son olarak Core i5-9600K ise altı çekirdekli, altı thread'li bir işlemci ve 3,7GHz taban hızına sahip. İşlemcinin ulaştığı turbo hızı ise 4,6GHz ile biraz daha yavaş. 9MB önbellek taşıyan bu modelin fiyatı, 379,99 dolar.
Core i9 dahil tüm modeller, 95W TDP güç tüketimine sahip ve DDR4 2.666MHz belleği destekliyor. Intel'in elden geçirilen LGA 1151 soketine ve 300 serisi yonga setine sahip anakartlara uyum sağlayan işlemciler, bütünleşik Intel UHD Graphics 630 yongasıyla geliyor.
İşlemcilerin ne kadar hızlı olduğunu elbette testler gösterecek, ancak daha önce sızan 3DMark bilgileri, Core i9-9900K'nın yine sekiz çekirdekli ve 16 thread'li AMD Ryzen 7 2700X'i rahatça geçtiğini gösteriyordu (ancak Ryzen'in fiyatı 350 dolar civarında ve çok daha uygun).
Zeynel A. Öztürk
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