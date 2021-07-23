Intel'den Alder Lake İşlemcileri İçin Erteleme Bilmecesi

Geçtiğimiz nisan ayında Intel'in, yılın 3'üncü ve 4'üncü çeyreği için 12'inci nesil Alder Lake-S masaüstü işlemci lansmanını planladığı görülen yol haritası sızdırılmıştı. Bu hala doğru olabilir, zira önümüzde halen vakit var, fakat öte yandan gelen yeni sızıntılar, Alder Lake-S'in gelecek yıla kalacağına işaret ediyor.
Yeni gelen bilgiye göre Alder Lake Intel vPro yol haritası, ocak ayını işaret ediyor ve buna göre Intel'in Alder Lake-S masaüstü ve Alder Lake-P mobil işlemci platformlarını 2022'nin ilk çeyreğinden önce göremeyebiliriz.
Elbette bunlardan hangi bilginin doğru olduğunu kestirmemize şimdilik imkan yok. Sonucu ancak Intel resmi açıklamayı yaptığında görebileceğiz, fakat sürmekte olan küresel çip sıkıntısı nedeniyle de sanki işlemciler 2022 yılına kalacakmış gibi görünüyor. Fakat öte yandan Intel'in AMD Ryzen karşısında mücadele içinde olduğunu ve bu nedenle yeni işlemcilerini piyasaya hızla sürmeye çalıştığı da göz ardı edilemez bir gerçek. Bekleyip göreceğiz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın