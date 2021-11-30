Intel'den AMD ve NVIDIA'ya Gözdağı: Her Yıl Bir Ekran Kartı!

Intel, bir süre önce ekran kartı pazarına girmek istiyordu ve sonunda bunu gerçekleştirdi. 2020 yılında Intel Xe ekran kartını tanıtan Intel, sıradaki Arc Alchemist ekran kartına hazırlanıyor. Intel bununla da kalmayacak gibi görünüyor.
Bir Intel çalışanı tarafından verilen bilgiye göre Intel her yıl yeni bir ekran kartını piyasaya sürecek ve böylece AMD ve NVIDIA ile rekabete yeni bir boyut getirecek. Intel'in, 1'inci nesil Alchemist ekran kartlarını 4'üncü nesil modellere kadar kurguladığı iddia edilirken, bunlardan Arc Druid isimli kartın 2025 yılında piyasaya çıkacağı söyleniyor.
Intel'in sızan yol haritası ise şu şekilde:
- Alchemist - 2022
- Battlemage - 2023
- Celestial - 2024
- Druid – 2025
Ekran kartlarına ilişkin çok fazla bilgi şu an için yer almasa da Arc Alchemist'in fotoğrafları kısa bir süre önce sızmıştı. 225W güç tüketimine sahip olacağı söylenen Arc Alchemist ekran kartının 16 GB GDDR6 belleğe sahip olacağı ifade ediliyor. Arc Alchemist'in 2022'nin ilk çereğinde raflarda olması bekleniyor. Ancak serinin diğer üyeleri ne zaman gelir, bunu bekleyip göreceğiz.
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