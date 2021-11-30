Intel'den AMD ve NVIDIA'ya Gözdağı: Her Yıl Bir Ekran Kartı!

Intel, AMD ve NVIDIA ile mücadele etmek için her yıl yeni ekran kartları çıkartmak konusunda oldukça ciddi görünüyor...

  • Ercan Uğurlu
Intel'den AMD ve NVIDIA'ya Gözdağı

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