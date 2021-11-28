Roblox, Ünlü YouTuber'a Daha Fazla Dayanamadı, Mahkemeye Verdi!

Dünyada en yaygın oynanan oyunlar arasında yer alan Roblox, çoğu çocuk olan on milyonlarca oyuncuya sahip. Bu nedenle trolleri platformdan mümkün olduğunca uzak tutmaya çalışan ve platforma hayat veren genç kitlesini elinde bulundurmaya devam etmek isteyen Roblox, bu görüşe zarar veren bir YouTuber olan Benjamin Robert Simon'a tam 1.65 milyon dolarlık tazminat davası açtı.
Roblox'un iddiası ise çok net. Şirket, içerik geliştirici YouTuber'ın "siber çeteye" liderlik ettiği düşüncesinde birleşiyor. Polygon'un haberine göre Benjamin Robert Simon adındaki Roblox'a özel içerik geliştiren YouTuber, yayınlarında sahte ve yanıltıcı terör ihbarlarında bulunuyor ve insanları kışkırtıyor.
Aslında şirketin Benjamin Robert Simon ile yaşadığı ilk sorun bu değil. Şirket, Simon'ın hesabını yıllar öncesinde yasaklamış durumda, ancak bu Simon'ı durdurmamış. Geçtiğimiz günlerde Benjamin Robert Simon bir paylaşımında, Roblox Geliştiriciler Konferansı için yanıltıcı terörist tehditler yayınladığı söylenirken, Roblox'un tehdidi araştırmak ve konferansın gerçekleştirileceği alanı güvenceye almak için 50 bin dolarlık harcama yapmak zorunda olduğu da ifade ediliyor.
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