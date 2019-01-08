Intel, AMD'yle Yarışmak İçin GPU'yu Çıkardı
Intel, dokuzuncu nesil yeni işlemcilerinde AMD ile yarışabilmek için GPU'yu söküp atmış olabilir!
AMD'nin iple çekilen üçüncü nesil Ryzen işlemcileri tanıtılmak üzereyken Intel, bugünkü CES 2019 konferansında dokuzuncu nesil Core işlemcilere altı yeni işlemci eklediğini duyurdu.
Yeni işlemciler, dokuzuncu nesil "amiral gemisi" masaüstü işlemcilerin arasına katıldı. Bu işlemciler, geçen sene Ekim'de piyasaya sürülmüştü. Intel, yeni işlemcilerin ayrıntılarını açıklamasa da, firmanın ARK ürün veritabanında "URL tahminiyle" yapılan araştırmalar, şu bilgileri ortaya çıkardı:
- Intel Core i3-9350KF: 4 çekirdekli, 4 thread'li, bütünleşik grafiksiz, 4.0GHz - 4.6GHz saat hızında
- Intel Core i5-9400: 6 çekirdekli, 6 thread'li, Intel UHD Graphics 630, 2.9GHz - 4.1GHz saat hızında
- Intel Core i5-9400F: 6 çekirdekli, 6 thread'li, bütünleşik grafiksiz, 2.9GHz - 4.1GHz saat hızında
- Intel Core i5-9600KF: 6 çekirdekli, 6 thread'li, bütünleşik grafiksiz, 3.7GHz - 4.1GHz saat hızında
- Intel Core i7-9700KF: 8 çekirdekli, 8 thread'li, bütünleşik grafiksiz, 3.6GHz - 4.9GHz saat hızında
- Intel Core i9-9900KF: 8 çekirdekli, 16 thread'li, bütünleşik grafiksiz, 3.6GHz - 5.0GHz saat hızında
Yeni işlemcilerin yepyeni bir F serisinin parçası olması, bu serinin bütünleşik grafikleri kaldırmış olması (muhtemelen devre dışı bırakmış olması) şaşırtıcı olan bir nokta. Bu, işlemcilerin fiyatını düşürmeye yönelik bir girişim olabileceği gibi, işlemcinin daha serin ve düşük güçle çalışmasını da sağlayabilir.
Firma ilginç biçimde tanıtımda F serisinin adını hiç anmadı. GPU'suz işlemciler, Intel'in AMD karşısında kaybetmeye başladığı pazarı kısmen geri almasını sağlayabilir.
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