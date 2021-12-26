Intel, Bilgisayarınıza Uzaktan Bağlananlarla Oyun Oynamanızı Sağlayacak!

YouTuber DrLupo tarafından yakın zamanda yayınlanan bir video akışında, Intel GPU şefi Raja Koduri, ARC ve şirketin harici GPU'larıyla ilgili gelecek planlarından bahsetti. Bu sırada Koduri, oyuncuların fazlasıyla ilgisini çekecek bir şey de paylaştı.
Koduri, Intel'in grafik ekibinin şu anda çeşitli yeni nesil teknolojiler üzerinde çalıştığını ve bunlardan birinin, bir kullanıcının, arkadaşlarının bilgisayarlarında uzaktan oyun oynamasına izin verilmesini içerdiğini söyledi: "Ya arkadaşınıza PC'nize uzaktan erişim izni verebilseydiniz ve kendi bilgisayarınızda birlikte oyun oynayabilseydiniz..."
Bu tür teknolojiler, özellikle seyahat kısıtlamaları ve sosyal mesafelerin olduğu bir zamanda özellikle ilgi çekici görünüyor.
Bununla birlikte Koduri, önümüzdeki beş yıl için genel bir yol haritasından bahsettiği için, bu tür bir teknolojiyi çalışır halde görmenin zaman alacağını belirtmekte de gecikmedi: "Bu, hemen 2022'de olacak bir şey değil, ama bunun gibi şeyler üzerinde çalışıyoruz."
"Alchemist" kod adlı ilk nesil ARC grafik kartlarının 2022 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyor ve bu, Intel'in ARC GPU'larını ilk kez CES'te sergileyebileceği anlamına geliyor. Intel, Omicron varyantı nedeniyle fuara fiziksel katılım sağlamayacak, ama online olarak bazı açıklamalar yapması bekleniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın