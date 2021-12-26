Intel, Bilgisayarınıza Uzaktan Bağlananlarla Oyun Oynamanızı Sağlayacak!

Intel, bilgisayarınıza uzaktan bağlanan bir arkadaşınızla ve kendi bilgisayarınız üzerinden oyun oynama hayalini gerçeğe dönüştürmek için çalışıyor!