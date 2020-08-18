Intel Celeron N4000, N4100 ve N420... Hangi Celeron'u Almalı?

Celeron işlemciler, 20 yılı aşkın süredir Intel işlemci ailesinin bir parçası olmuş ve çok sayıda bilgisayar kullanıcının da bütçeye uygun olarak seçtiği işlemci modelleri olarak yer almıştır. Amiral gemisi ailesi olan Core serisi kadar iddialı özellikleri olmasa da, en uygun fiyat/performans seçenekleri arasında olmasıyla her kesimden kullanıcının sempati duyduğu Celeron işlemciler arasında ise en çok tercih edilen modeller arasında ise başta Celeron N4000 ve Celeron N4100 geliyor.
N4000, tartışmasız Intel Core işlemcilerinden sonra en çok aranan CPU'lardan biri. N4100 ile beraber yaklaşık 3 yıl kadar önce, 2017'nin sonlarında piyasaya sürülen bu 2 işlemci, Intel'in Gemini Lake mimarisinin bir parçası ve 14 nm üretim süreci üzerine inşa edilmiş yapı taşları.
İki işlemci arasındaki benzerlikler sadece bu kadar değil. 1.1 GHz temel hız, 4 MB önbellek, 6W TDP, çift kanal modunda 8 GB'a kadar DDR4 / LPDDR4 bellek desteği, temel frekansı 200 MHz Intel UHD entegre GPU ve 4K'ya kadar görüntü desteği gibi ortak özellikleri de bulunan 2 işlemci arasındaki en temel fark ise, çekirdek sayısı oluyor.
Celeron N4000, 2 çekirdek ve 2 izlek ile gelirken, Celeron N4100 4 çekirdek ve 4 izlek ile bir üst model oluyor. Ancak buna karşın Celeron N4000 maksimum performans üretiminde kağıt üzerinde daha üstün görünüyor. Zira Celeron N4000 2.60 GHz frekansa erişebilirken, Celeron N4100 ise 2.40 GHz gücünde çalışıyor.
Peki, ya Celeron N4120 bu karşılaştırmada nerede?
Celeron N4120 ise, geçen yılın sonuna doğru piyasaya sürüldü. Selefleriyle büyük benzerlik gösteren Celeron N4120, yine Gemini Lake mimarisini temel alıyor ve frekansı biraz daha yukarı taşıyan bir model oluyor. Celeron N4120, 4 çekirdek ve 4 iş parçacığına sahip. 6W TDP değeri ile beraber temel frekansı 1.1 GHz olurken, maksimum yük altında 2.60 GHz'e değin ulaşabiliyor. 700 MHz grafik gücü sağlayabilen işlemci, Intel UHD 600 GPU'sunu kullanıyor.
Sonuç olarak Intel, Celeron N4000 CPU ailesi ile beraber bu işlemcilerin yer aldığı bilgisayarları, fiyat/performans anlamında iyi seviyede kullanım sağlayabileceğiniz modeller arasına kategoriliyor. Eğer şu sıralar yüksek fiyatlarından dolayı Intel Core işlemcili seçenekleri değerlendiremiyorsanız, Celeron N4000 serisi modelleri işinize yarayabilir.
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