Samsung, Exynos İşlemcileriyle Yola Devam Etmeye Kararlı

Samsung , akıllı telefonlarını yıllardır Exynos işlemcilerle tasarlıyor. Amiral gemisi statüsündeki telefonlarını ise, ABD'ye Qualcomm Snapdragon işlemcileriyle hazırlayan Güney Koreli şirket, dünyanın geri kalanına ise aynı telefonları kendi işlemcisi olan Exynos platformu ile satıyor. Ancak en son Exynos 990 işlemcisi ile hem kullanıcılardan hem otoriterlerden büyük eleştiri alan Samsung, Galaxy S20 serisi akıllı telefonları ile büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.
Exynos 990 işlemcinin kullanıldığı Galaxy S20 serisi akıllı telefonları ile Snapdragon işlemcili Galaxy S20 modelleri arasında büyük bir performans farkı olduğunun ortaya çıkmasıyla beraber, Exynos işlemcilerin sonunun geldiği de konuşulmaya başlamıştı. Ancak gelen son haberlere göre Samsung hiç böyle düşünmüyor.
Samsung, Exynos ile yola devam etme fikrinde. Bir sonraki jenerasyonun Exynos 1000 olacağı konuşulsa da, bu isim şimdilik netlik kazanmış değil. Ayrıca bir sonraki Exynos platformu için grafik tarafında AMD'nin de desteğini alacak olan Samsung'un, böylece grafik açısından büyük sıçrama yapmayı planladığı söyleniyor.
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