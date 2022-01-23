Intel Core i3-12300, Hız Aşırtma Alanında Yeni Bir Dünya Rekoru Kırdı!

Intel'in yeni nesil işlemcileri yıldızını parlatmaya devam ediyor. Şirket, ürettiği işlemcilerle bir hayli iddialı olurken, bu iddiasında ne kadar haklı olduğu da ortaya çıkmış. Zira Intel'in Core i3-12300 işlemcisi, Y-cruncher testinde rekor kırarak dünyanın en hızlı 4 çekirdekli işlemcisi unvanını elde etti.
Alder Lake tabanlı bu işlemc, Koreli bir hız aşırtmacı olarak bilinen Phantom K tarafından 5442 MHz'e yükseltmiş ve bu 33.3 saniyelik bir Y-cruncher süresine ulaşmasına sebep olmuş. Önceki rekor ise AMD Ryzen 5300G tarafından elde edilen 52 saniyelik rekora dayanıyor. Aradaki fark gerçekten de muazzam.
Tom's Hardware'in haberine göre bu rekor denemesinde kullanılan bilgisayar sisteminde yer alan Core i3-12300 işlemci, Asus ROG Maximus Apex Z690 anakart üzerine yerleştirilmiş. 6736 MHz frekansında çalıştırılan 32 GB DDR5 belleklerle desteklenen sistemde, CPU'yu soğutmak içinse bu tür testlerden aşina olduğumuzun aksine sıvı nitrojen kullanılmamış. Bunun yerine kuru buz tercih edilmiş.
Peki, aranızda "K" serisi olmayan, yani çarpan kilidi açık olmayan bir işlemci nasıl rekor kırabilir diyenler olacaktır. Bunun cevabı, Intel'in Alder Lake yongaları ile standart CPU'ların bile bazı anakartlarda hız aşırtmasının yapılabileceğinin keşfedilmesine dayanıyor. Misal Alder Lake serisinin bir diğer üyesi olan Celeron G6900 da geçtiğimiz günlerde hız aşırtma uygulanarak 5.3 GHz'e ulaştırılmıştı. Ancak elbette bu tür testlerin yine uzman kişilerce yapılabildiğinin altını çizmek gerekiyor.
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