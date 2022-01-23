Intel Core i3-12300, Hız Aşırtma Alanında Yeni Bir Dünya Rekoru Kırdı!

Hız aşırtmalı Intel Core i3-12300, 4 çekirdekli CPU dünya rekorunu kırdı. Buna göre Alder Lake yongasına sahip bu işlemci, şimdiye kadarki en hızlı 4 çekirdekli CPU.