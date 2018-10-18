Intel Core i5-9600K'dan Hız Testi Raporları Sızdı

Intel Core i5-9600K'dan sızan overclock'lu hız testi sonuçları, dokuzuncu nesli bekleyenleri daha da heyecanlandıracak!

Intel Core i5-9600K'dan Hız Raporları Sızdı

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