Intel Core i5-9600K'dan Hız Testi Raporları Sızdı
Intel Core i5-9600K'dan sızan overclock'lu hız testi sonuçları, dokuzuncu nesli bekleyenleri daha da heyecanlandıracak!
Intel'in beklenen işlemcisi Core i5-9600K'nın performans testi sonuçları internette dolaşmaya başladı. Core i5-9600K, en yüksek hızı isteyenlerden ziyade, ortalama kullanıcıyı hedefleyen, 6 çekirdekli 6 thread'li bir işlemci.
MSI Z390 MEG anakart ve 16GB DDR4 RAM ile çalışan işlemcinin hız testi sonuçları, Çince video sitesi Bili Bili'de paylaşıldı. Videoya göre Intel Core i5-9600K, tek çekirdekte 4,6GHz ve tüm çekirdeklerde 4,3GHz frekansını kararlı bir biçimde korudu. Bu sevindirici sonuç, yeni işlemcinin selefi Intel Core i5-8600K'ya kıyasla ciddi geliştirmelere sahip olduğunu gösteriyor.
Intel Core i5-9600K'nın nasıl overclock yapılabildiğini de gösteren video, bu alanda da sevindirici sonuçlar içeriyor. 1,507V ile 5,2GHz'e hızlandırılan işlemci, stok hıza göre fark edilir bir hızlanma kaydediyor. Videoda soğutma için Thermalright Silver Arrow Extreme hava soğutucusunu kullanılıyor. Bu iyi bir soğutucu olsa da, overclock için daha yoğun soğutma çözümlerinin şart olmaması güzel.
Intel, Core i5-9600K ve diğer dokuzuncu nesil işlemcilerin yeni STIM (Lehimli Termal Arayüz Malzemesi) kullandığını açıklamıştı. Bununla birlikte videoda çekirdeklerin tam yüklemede 90 santigrat dereceyi geçtiğini görüyoruz.
Intel Core i5-9600K ve diğer dokuzuncu nesil işlemciler, 19 Ekim'de resmi olarak tanıtılacak.
Zeynel A. Öztürk
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