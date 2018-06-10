Intel Core i7-8086K'dan Overclock Rekoru
Intel'in yeni işlemcisiyle yeni bir overclock rekoru kırıldı! Tüm yaşananlar, haberimizde.
Intel'in Computex'te henüz gösterdiği Core i7 8086k, bir overclock uzmanı tarafından altı çekirdekte 7,24GHz'e ulaştırıldı.
Overclock dünyasının önemli isimlerinden Der8auer'in Computex'te imza attığı bu başarıyı yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz. Der8auer videoda Intel 8700K'yı overclock ederken kullandığı ayarları tekrar kullandığını söylüyor.
Overclock rekoru kırmak isteyenler için en iyi çalışan işlemciyi bulmak önemli bir faktör. Aynı model işlemciler arasında küçük farklar bulunabiliyor ve Der8auer'in 7,3GHz'e ulaştırdığı 8700K işlemcilerde çok daha fazla seçeneğinin bulunduğunu söylemek gerekiyor. Bu yüzden Der8auer, eline daha fazla işlemci geçtiğinde 7,3GHz'i geçebilir.
Core i7-8086K'nın ilgi çeken yanlarından bir tanesi, kutusundan çıktığı haliyle, overclock'suz, turbo yardımıyla 5GHz'e ulaşabilmesi. Üstelik burada sıvı nitrojen veya hava soğutma kullanmanızın bir önemi yok.
Zeynel A. Öztürk
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