Intel Core i7-8086K'dan Overclock Rekoru

Intel'in yeni işlemcisiyle yeni bir overclock rekoru kırıldı! Tüm yaşananlar, haberimizde.

Oynat Intel Core i7-8086K'dan Overclock Rekoru Intel'in yeni işlemcisiyle yeni bir overclock rekoru kırıldı! İzleyin

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