Intel Core i7-9700K Kafaları Karıştırdı!

Intel'in gizemli 9'uncu nesil Coffee Lake işlemcileri bir çağın sonunu mu getiriyor?

Intel Core i7-9700K kafaları karıştırdı!

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