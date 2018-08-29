Intel Core i7-9700K'den Overclock Raporu Var

Intel'in Ekim'de gelmesi beklenen Coffee Lake Refresh işlemcileri, birileri tarafından şimdiden overclock'landı; işte sonuçlar!

Intel Core i7-9700K'den Overclock Raporu Var

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