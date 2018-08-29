Intel Core i7-9700K'den Overclock Raporu Var
Intel'in Ekim'de gelmesi beklenen Coffee Lake Refresh işlemcileri, birileri tarafından şimdiden overclock'landı; işte sonuçlar!
Intel Coffee Lake Refresh serisi işlemcilerin çıkmasına daha var, ancak kullanıcılar, örnek işlemcileri overclock etmeye başladılar bile. En azından yeni sızıntı böyle söylüyor.
ZOL'ye göre Intel Core i7-9700K, sekiz çekirdekte birden 5.5537GHz'e overclock edilmiş olarak görüldü. Intel Core i7-9700K'nın sekiz çekirdekli, sekiz thread'li bir işlemci olacağı, 3,6GHz ile 4,6GHz aralığında çalıştığı, Turbo Boost 3 ile tek çekirdekte 4,9GHz'e ulaştığı iddia ediliyor. Bu yüzden overclock frekansı oldukça yüksek görünüyor.
İsmi açıklanmayan kullanıcının overclock'lu işlemciyi Cinebench R15 hız testine tabi tuttuğu ve tek çekirdekte 250cb ve çoklu çekirdekte 1.827cb sonucunu aldığı söyleniyor. Buradan overclock'lu 9700K'nın özellikle tek çekirdekte büyük bir geliştirme sunduğunu görüyoruz. Ancak çoklu çekirdek performansı, normal çalışan bir Ryzen 7 2700X'in sadece biraz üstünde.
ZOL, işlemciyi ASRock Z370 Professional Gaming anakartında test ettiğini, G.Skill DDR4-2133 RAM kullandığını söylüyor - bunun ideal bir test ortamı olduğu söylenemez. Daha hızlı bellekler ve Intel'in konuşulan Z390 platformunda daha da yüksek bir performans elde etmek mümkün olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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