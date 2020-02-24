Intel Core i9-10900 Hayal Kırıklığı Yarattı

Ekran kartı tarafında olduğu gibi masaüstü işlemci kategorisinde de son birkaç yıldır önemli hareketlilik yaşanıyor. Her iki alanda da AMD'nin vites arttırmasıyla yaşanan rekabet heyecanlı bir sahne şovuna dönüşmüşken, masaüstü bilgisayar pazarına da kuşkusuz büyük hareket kazandırdı. Son olarak AMD'nin Ryzen Threadripper 3990X masaüstü işlemcisiyle heyecanlanmışken, şimdi ise gözler Intel'de. Zira Intel'in yakın zaman içinde yeni amiral gemisi masaüstü işlemcisi i9-10900'ü tanıtması bekleniyor.
Tanıtıma az bir süre kala XFastest'in ortaya çıkarttığı birtakım sızıntılar ise, Intel için hayal kırıklığı etkisi yaratıyor. Zira i9-10900 için gelen sonuçlar pek iyi değil. Zira yapılan Cinebench R20 testlerinde Intel i9-10900 CPU adeta çakılmış.
Yapılan Geekbench R20 testinde Intel i9-10900, 3714 puanlık bir sonuca imza atıyor. Buna karşılık ise AMD Ryzen 9 3900X aynı testten 6519 puan topluyor.
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