Intel Core i9-11900K Test Sonuçları İnternete Sızdı

Intel'in Rocket Lake işlemci serisinin amiral gemisi olması beklenen Core i9-11900K ile ilgili yeni test sonuçları ortaya çıktı.

  • Ercan Uğurlu
Intel Core i9-11900K Test Sonuçları Sızdı

Intel'in yoldaki Rocket Lake işlemci ailesinin amiral gemisi Core i9-11900K, oyun kıyaslamalarında görüldü. Ashes of the Singularity oyun testlerinde kullanıldığı ortaya çıkan Core i9-11900K, Tum_Apisak tarafından sızdırılmış.

Intel'in yeni işlemcisinin detaylarında 3.5 GHz'lik temel saat hızıyla çalıştığı görülürken, işlemci ile hem 1440p hem 1080p testleri yapılmış. 8 fiziksel çekirdek ve 16 thread'den oluşan Core i9-11900K, kurulu olduğu sistemde 32 GB RAM'le destekleniyor.

Her 2 test senaryosunda da 60 CPU Framerate barajını aşmış gibi görünen Core i9-11900K, elbette bu versiyonuyla şu an halen bir mühendislik örneği.

AMD tarafından gelen bilgilere göre ise, AMD'nin benzer testte kullanılan Ryzen 9 5950X işlemcisi yüzde 11 daha yüksek performans gösteriyor. Ryzen 9 5950X, aynı testten 71.9 fps sonuç almayı başarmış.

Ancak dediğimiz gibi Intel'in ortaya çıkan sonuçları henüz  Core i9-11900K'nın mühendislik örneği sonuçları. O nedenle nihai sonuçlar için işlemcinin piyasaya çıkmasını beklemek daha doğru olacaktır.

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Intel Core i9-11900K Test Sonuçları İnternete Sızdı

 

 