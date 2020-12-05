Apple'dan Sızan Bilgi Notu, 8 Aralık'ta Sürpriz Bir Tanıtım Olabilir Diyor

Şirket içinden sızan bir bilgi notu, Apple'ın piyasaya yeni bir donanım ürünü süreceği iddialarının ortaya atılmasına neden oldu. Sızıntıya göre 8 Aralık'ta yeni bir duyuru yapılacak. Ama bu duyurunun ne ile ilgili olacağını henüz kimse bilmiyor.

Yeni bir Apple ürünü mü geliyor?

İnternete sızan bir Apple yazışmasına göre şirket, 8 Aralık'ta yeni bir donanım ürünü duyuracak. Ancak bu ürünün ne olacağı bilinmiyor. Bu hafta MacRumors tarafından açıklanan notun güvenilir bir kaynaktan geldiği söyleniyor ve 8 Aralık'ta servis sağlayıcılara AppleCare ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi vermek üzere gönderildi. Not, teknisyenlere özellikle yeni ürün SKU'ları, ürün açıklamaları ve ürün fiyatlandırma konusunda bilgi veriyor.

8 Aralık'ta bu potansiyel duyuruya denk gelecek büyük bir lansman etkinliği olmadığı göz önüne alındığında, bir ürün lansmanı olması söz konusu değil, yani bu ürün bir MacBook veya iPhone olamaz. Donanım ürünü olarak da bilgisayar ve cep telefonu dışında çok geniş bir ürün yelpazesi mevcut. Bu yeni bir şarj kablosu bile olabilir. 8 Aralık saat 05.30'da kadar beklemede kalacağız gibi görünüyor.  

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