Apple'dan Sızan Bilgi Notu, 8 Aralık'ta Sürpriz Bir Tanıtım Olabilir Diyor

Şirket içinden sızan bir bilgi notu, Apple'ın piyasaya yeni bir donanım ürünü süreceği iddialarının ortaya atılmasına neden oldu. Sızıntıya göre 8 Aralık'ta yeni bir duyuru yapılacak. Ama bu duyurunun ne ile ilgili olacağını henüz kimse bilmiyor.