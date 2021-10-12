Intel Core i9-12900K, Ryzen 5950X'i "Öldürmeye" Geliyor

Intel'in Intel Core i9-12900K işlemcisi, 12'inci nesil amiral gemisinden beklenebilecek performansı vadediyor. Intel'in 12'inci nesil işlemcileri için kullandığı Alder Lake platformu altında sunulacak olan Intel Core i9-12900K, 10nm Enhanced SuperFin üretim sürecinin eseri olacak. Ortaya çıkan sızıntıya göre ise yeni işlemci, Ryzen 5950X'in performansını gölgede bırakacak.
Cinebench R20 testlerine göre Intel Core i9-12900K, tek iş parçacığı performansı 11900K'dan neredeyse yüzde 20 daha yüksek. Çok iş parçacığı testinde ise 11900K'dan tam yüzde 65 daha hızlı görünen Intel Core i9-12900K, böylece AMD Ryzen 9 5950X'i geride bırakmayı başarıyor.
CPU-Z testinde ise tek çekirdek skorunda 11900K'dan yüzde 21 oranında, çoklu çekirdek sonucunda ise tam yüzde 75 daha hızlı olduğu görünen Intel Core i9-12900K, böylece bu testte de Ryzen 5950X'i arkasına alıyor.
Elbette bunlar şimdilik Intel Core i9-12900K hakkındaki ilk sızıntılar. Önümüzdeki günlerde yeni gelecek bilgilerle beraber daha somut örnekler görebileceğiz.
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