Intel Core i9-9900K Benchmark'ta Ortaya Çıktı!

Intel'in yeni işlemcisi Core i9-9900K, 3DMark Time Spy benchmark'ında hızaşırtma skoruyla görüldü!

Intel Core i9-9900K benchmark'ta ortaya çıktı!

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