Intel Core i9-9900K Benchmark'ta Ortaya Çıktı!
Intel'in yeni işlemcisi Core i9-9900K, 3DMark Time Spy benchmark'ında hızaşırtma skoruyla görüldü!
Intel'in Coffee Lake Refresh ailesine ait yeni işlemcilerinden Core i9-9900K ile ilgili benchmark sonuçları gelmeye devam ediyor. Oyuncular için üst seviye performans sunacak olan yeni işlemci, daha önce Geekbench skorlarına takılmıştı. Bu defa da işlemciyi 3DMark Time Spy'da gördük. Aslında bu ilk değil...
Intel Core i9-9900K, 3DMark Time Spy'da daha önce de görülmüştü. Geçtiğimiz temmuz ayında 9862 puan topladığı görülen Core i9-9900K, bu defa bunun üzerine çıkmış. Bu kez 3DMark Time Spy estinden tam 10747 puan toplayan Core i9-9900K, böylece vitesi neredeyse 1000 puan arttırmış görünüyor. Bunun sebebi ise, Core i9-9900K'ya hızaşırtma uygulanmış olması.
Testte Core i9-9900K'yı 4.8 GHz frekansta çalıştıran kullanıcı, grafik tarafı için de NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti kullanmış. Testte 1080 Ti'ya da hızaşırtma uygulanmış ve frekansı 2050 MHz'e çekilmiş.
Elbette yine de bu raporlar, Intel tarafından duyuruluncaya veya direkt olarak kullanıcılar ve bizler tarafından test edilinceye kadar geçerli değil. Ancak o zaman Core i9-9900K'nın performansından emin olacağız.
Ercan Uğurlu
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