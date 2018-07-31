Intel Core i9-9900K'nın Bechmark Sonuçları Göründü
Intel'in gelecek nesil Core i9-9900 işlemcisinin etkileyici hız testi raporu ortaya çıktı!
Intel'in gelecekteki Core i9-9900K üst seviye 9. nesil işlemcisinin ne kadar iyi performans göstereceğini merak ediyorsanız, yeni bir sızdırılmış benchmark'ın, gerçekten çok etkili bir CPU gösterdiğini belirtmekte fayda olabilir.
Tabi ki bu tür yayım öncesi söylentilerde her zaman olduğu gibi gerçek olmama ihtimalleri bulunuyor ancak 3DMark sonuçlarının gösterdiğine göre Core i9-9900K, Time Spy benchmark'ında 9862 genel puana ulaşmayı başardı. Çipin grafik puanı 9725 iken CPU puanı 10719 idi.
Bu benchmark için işlemci, bir Asus Z370-F Strix Gaming anakartına yerleştirildi – bu durum da, daha önce tahmin edildiği gibi mevcut Z370 anakartları ile geriye dönük uyumluluğu doğrulamış oldu – ve bir Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti ekran kartı ile eşleştirildi.
Sonuç ise etkileyici bir dönüş hızını ortaya koyuyor ve bu sızıntıyı tespit eden Wccftech.com'un belirttiği gibi, AMD'nin Ryzen 7 2700X'ini 1.500'den fazla puan ile geçmeyi başarıyor.
Aynı zamanda bu sızıntı ile özelliği – büyük oranda – doğrulanıyor ve Ryzen 7 2700X gibi Intel'in amiral gemisi de sekiz çekirdekli (16-thread) bir işlemci olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Core i9-9900K'nın sadece iki çekirdeği ile olsa da, kutudan çıktığı hali ile 5GHz'ye kadar yükseltilebildiği de (ancak 4.7GHz, varsayılan olarak tüm çekirdeklerde maksimum destek olacak) öneriliyor.
Bu sızıntıda asıl farklı olan ise, temel saatin daha önce söylendiği gibi 3,6 GHz değil, 3.1 GHz olması. Bu durum, bazı insanlar için referans noktasının geçerliliği konusunda bir miktar şüphe oluşturabilir, ancak bu erken sızıntının, CPU'nun bir mühendislik örneğinden kaynaklanıyor olma ihtimalinden dolayı, taban saati için nispeten düşük bir rakam görmek o kadar da şaşırtıcı değil.
Bu sızıntıların ve söylentilerin doğruluğu için ile ilerleyen tarihleri beklememiz gerekecek...
Levent Öztürk
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