Intel Core i9-9990XE Ortaya Çıktı!
Intel'in gelecek amirali için Core i9-9990XE önemli bir iddia ortaya atıldı!
- Ercan Uğurlu
Intel'in i9 serisi dolu dizgin giderken, kısa bir süre içinde i9-9900K işlemcisini de tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. Ancak Intel bu, durmuyor elbette ve şu anda yeni amiral gemisi üzerinde çalışıyor. Yeni modelin adı Core i9-9990XE ve gerçekten çarpıcı özellikler içeriyor.
Gelen bilgiye göre yeni Core X işlemcisiyle 14 fiziksel çekirdek ve tam 28 Thread ile üst seviye bir performans gösterecek olan Core i9-9990XE, Turbo modda 5GHz frekansa ulaşacak. Taban frekans değeriyle de 4GHz'de çalışacak olan Core i9-9990XE, elbette yüksek frekans değerleri neticesinde ise 255W TDP değerine sahip olacak. Evet, yanlış okumadınız: Tam 255W!
2018'in son çeyreğinde gelen Core i9-9980XE'e göre her açıdan daha yüksek değerlere sahip olacak olan Core i9-9990XE, fiyatıyla ise herhangi bir bilgi yok. Zira bu işlemci büyük ihtimalle yalnızca OEM üreticilerine sunulacak. Yani Core i9-9990XE'yi perakende şeklinde satın alınamayacak.
Bu arada küçük bir hatırlatmada da bulunalım. Core i9-9980XE, 3GHz taban frekans ve 4.50 GHz tavan frekans sunuyordu. İşlemcinin TDP değeri 165W, fiyatı ise 1979 dolar civarındaydı. Yine bu işlemcinin 18 fiziksel çekirdek ve 36 Thread sahibi olduğunu da belirtelim.
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