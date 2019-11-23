Intel'den CPU Gecikmesi İçin Özür

Intel'in beklenen 10'uncu nesil Ice Lake işlemcileri, üreticilere bir süre gecikmeli olarak ulaşmış ve bu duruma da kuşkusuz Intel'in sevkiyat konusunda yaşadığı sorunlar sebep olmuştu. Neyse ki, Intel'in 10'uncu nesil işlemcileri üreticilere ulaştı ve hemen ardından da 10'uncu nesil CPU'lu dizüstü bilgisayar modellerini piyasada görmeye başladık.
Intel, bu konudadan oldukça müzdarip olmuş olacak ki, bir açıklamada bulunma gereği görmüş.
Intel Yönetim Başkan Yardımcısı ve Satış, Pazarlama ve İletişim Sorumlusu Michalle Johnston Holthaus yaptığı açıklamada, son işlemci sevkiyatında yaşanan gecikmelerden dolayı üzgün olduklarını ve bu konuda destek olan tüm iş ortaklarına teşekkür ettiklerini söylerken, iş birliği içinde olan tüm markalara da Intel'e olan yoğun talepleri için de tekrar teşekkürlerde bulunuyor.
Holthaus, mektubu tamamlarken yine iş ortaklarına yönelik olarak, Intel'in, inovasyon ve büyümeyi destekleyecek Intel ürünlerini sağlamak için yorulmadan devam edeceğini de belirmeyi uygun bulmuş.
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