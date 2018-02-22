Intel, İlk Ekran Kartı Prototipini Duyurdu

Intel, Raja Koduri ile ilk grafik kartı prototipini geliştirdi. Intel'in GPU'sunda tam 1,5 milyar transistör yer alıyor.

  • Ercan Uğurlu
Intel, ilk ekran kartı prototipini duyurdu

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