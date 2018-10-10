Intel, İşlemci Dünyasında Çıtayı Tekrar Yükseltti
Intel'in yeni 9. Nesil Intel işlemcilerini tanıttığı New York etkinliğinde, CHIP Online olarak biz de vardık! İşte etkinlikte yaşananlar.
Intel, 8 Ekim 2018 tarihinde New York'ta gerçekleştirdiği özel bir lansmanla yeni nesil işlemcilerini görücüye çıkardı. CHIP Online olarak yerinde takip ettiğimiz ve yeni işlemcilerin sunduğu seçenekleri deneyimleme imkanı bulduğumuz etkinlikte özellikle oyuncuların merakla beklediği, "Dünyanın En İyi Oyun İşlemcisi" olarak lanse edilen Yeni 9. Nesil Intel Core i9-9900K işlemci sahne ışıklarını üzerinde topladı. Lansman etkinliğinde oyunlardan içerik yaratmaya kadar çeşitli tüketici gereksinimlerini karşılayacak olağanüstü performansa ve platform özelliklerine imkân tanıyacak bir dizi yeni masaüstü işlemcisi duyurusu da gerçekleştirildi. Pazara sunulan yeni işlemciler arasında ilk 9. Nesil Intel Core işlemcileri, yeni Intel Core X-series işlemcileri ve Intel Xeon W-3175X işlemcisi yer alıyor. Yeni Intel Core X-serisi işlemcileri, bu yılın dördüncü çeyreğinde pazara sunulacak, Intel Xeon W-3175X işlemcisinin sevkiyatı ise aralık ayında başlayacak.
Oyuncular için iyi haberler
- Nesil Intel Core i9-9900K, ana akım masaüstü segmentindeki ilk Intel Core i9 markası ile öne çıkan masaüstü ürün serisine olağanüstü bir performans düzeyi sağlıyor. Lansmanda tanıtılan 9. nesil Intel Core işlemcilerinin (i5-9600K, i7-9700K ve i9-9900K) her üçü de 8 adede kadar çekirdek ve 16 adede kadar iş parçacığı, 5,0 GHz'ye kadar ulaşan tek çekirdek turbo frekansı ve 16 MB Intel Smart Cache ile oyunculara hızlı ve insanı saran bir deneyim sunuyor. Hatta bu deneyimi biz de, ünlü oyuncu Stephanie Harvey ile birlikte yaşadık.
- Nesil Intel Core masaüstü işlemcileri, her marka düzeyinde kilidi kaldırılmış "K" serisi ürünleri ve oyunlar, yaratma ve hız aşırtma için sistem genişletmeye olanak sağlayan 40 adede kadar platform PCIe 3.0 yolu dahil olmak üzere olağanüstü performans sunuyor. Bu nesilde sunulan iyileştirmeler arasında şunlar yer alıyor:
Oyunlar için yüksek kare/saniye desteği: Dünyanın en popüler PC oyunlarından üçünde 220 kare/saniyenin üzerinde performansa olanak sağlıyor.
Yüksek performans: 5,0 GHz'ye kadar tek çekirdek frekansı sağlayan Intel Turbo Boost 2.0 sayesinde oyuncular popüler oyunlarda önceki nesle kıyasla yüzde 10'a ulaşan oranda daha yüksek kare/sn. performansının ve 3 yıllık bir kişisel bilgisayara kıyasla yüzde 37'ye ulaşan oranda daha yüksek kare/sn. performansının keyfini çıkartabiliyor.
Oyun sırasında canlı yayın: Oynadığınız sırada oyunu kaydedin, kodlamasını dönüştürün ve yayınlayın. Oyuncular, bu kadar büyük ölçekli işlemleri aynı anda gerçekleştirme yeteneği sayesinde, önceki nesle kıyasla yüzde 11'e ulaşan oranda daha yüksek kare/sn. performansının ve 3 yıllık bir kişisel bilgisayara kıyasla yüzde 41'e ulaşan oranda daha yüksek kare/sn. performansının keyfini çıkartabiliyor.
Video düzenlemek artık daha kolay: Yeni nesil işlemciler Adobe Premiere ile önceki nesle kıyasla yüzde 34'e8 ulaşan oranda daha hızlı ve 3 yıllık bir kişisel bilgisayara kıyasla yüzde 97'ye ulaşan oranda daha hızlı video düzenleme imkânı sağlıyor.
Genel sistem performansı: Önceki nesle kıyasla yüzde 15'e ulaşan oranda ve 3 yıllık bir kişisel bilgisayara kıyasla yüzde 40'a ulaşan oranda artırıldı.
Daha iyi overclock: İleri düzeyde hız aşırtma için hassas bir araç olan Intel Extreme Tuning Utility (Intel XTU) ile bu yeni işlemcilere hız aşırtma uygulayın ve lehim termal bağlantı malzemesinin (STIM) sağladığı ek termal kapasitenin avantajlarından yararlanın.
Yeni bir yonga seti
Intel, yeni 9. nesil Intel Core işlemcisinin tüm potansiyelinden yararlanabilmek için yeni Intel Z390 yonga setini de pazara sunuyor. Yeni yonga setine dayanan ana kartlar, 8 çekirdekli işlemci performansını optimize etmek ve ek hız aşırtma sağlamak için iyileştirilmiş güç beslemesine imkân tanıyacak. Intel Z390 yonga seti, yüksek hızlı entegre 2. Nesil USB 3.1 ile Gigabit Wi-Fi hızını destekleyen entegre Intel Wireless-AC donanımını içeriyor. 9. Nesil Intel Core işlemcileri aynı zamanda daha fazla tüketici seçeneği için tüm Intel 300 Series yonga setine sahip anakartlarla uyumlu.
Profesyonel kullanımda yepyeni bir deneyim
İş istasyonu ve sunucu dünyasında da yeni bir standart oluşuyor. Lansmanda tanıtılan, farklı çekirdek sayılarına ve G/Ç yeteneklerine sahip yedi adet (i7-9800X, i9-9820X, i9-9900X, i9-9920X, i9-9940X, i9-9960X ve i9-9980XE) yeni Intel Core X-series işlemci ve sunucular için Intel Xeon W-3175X işlemcisine ilişkin ayrıntılar oldukça çarpıcı. Hem hafif iş parçacıklı hem de ağır iş parçacıklı iş yükleri için yüksek frekanslar ve platform özellikleri ile tasarlanan bu işlemciler, en zorlu görevlerin ve uygulamaların altından kalkabiliyor. Her iki ürün de belleği ve G/Ç bant genişliğini artırırken aynı zamanda yaratıcıların ve uzmanların zorlu iş yükleri için kritik bir gereksinim olan gecikme süresini azaltan Intel® Mesh Mimarisi temel alınarak üretilmiş.
Yeni Intel Core X-serisi işlemcileri, yaratıcıların hayal güçlerini gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olan birinci sınıf performansa ve platform teknolojilerine sahip, çekirdek sayıları 8 ile 18 arasında değişen ölçeklenebilir seçenekler sunuyor. Intel Core X-series işlemci tabanlı sistemler, 18 adede kadar çekirdek, 36 adet iş parçacığı, 24,75 MB Intel Smart Cache ve 68 adede kadar platform PCIe yolu ile yaratıcıların hızlı ve eşzamanlı biçimde kaydetmesine, şifrelemesine, düzenlemesine, işlemesine ve kodlamasını dönüştürmesine olanak sağlıyor.
4,5 GHz'ye kadar tek çekirdek turbo frekansı sunan Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 sayesinde, en kritik iş yükleri işlemcinin en hızlı iki çekirdeğine yönlendirilebiliyor ve gerekli olduğunda hafif iş parçacıklı performans için optimizasyon sağlanabiliyor. Bu, müşterilerin hafif iş parçacıklı iş yüklerine yönelik bir işlemci ile ağır iş parçacıklı iş yüklerine yönelik bir işlemci arasında tercih yapmak zorunda kalmasını önlüyor. Intel Core X-serisi işlemcileri aynı zamanda, yazılım geliştiricilerin paralel iş yükleri için hesaplama performansını hızlandırmak amacıyla Intel AVX-512 komutlarından yararlanan uygulamalar yazmasına imkân tanıyor.
Peki bu yeni işlemciler, yaratıcılar için ne seçenekler sunuyor? Yaratıcılar, Intel Core X-series işlemcileri ile aşağıda belirtilen örneklere benzer performans artışları ve iyileştirilmiş deneyimler elde edecekler:
- 9. nesil Intel Core i9-9900K işlemcisine kıyasla yüzde 73'e ulaşan oranda daha hızlı 3 boyutlu animasyon işleme.
- 9. Nesil Intel Core i9-9900K işlemcisine kıyasla yüzde 50'ye ulaşan oranda daha hızlı video düzenleme.
- Unreal Engine ile 9. Nesil Intel Core i9-9900K işlemcisine kıyasla yüzde 64'e ulaşan oranda daha hızlı oyun derleme.
28 çekirdekli canavar
Intel, mimari ve endüstriyel tasarım ile profesyonel içerik yaratma gibi seçkin, yüksek iş parçacıklı ve yoğun hesaplama gerektiren uygulamalar için kilidi kaldırılmış Intel Xeon W-3175X işlemcisini sunacak. Bu yeni 28 çekirdekli Intel Xeon işlemcisi, 4,3 GHz'ye kadar tek çekirdek turbo frekansı ve 56 adet iş parçacığı ile bu büyük, yoğun iş yükleri için gerçek dünya performansı göz önünde bulundurularak üretildi ve performansı daha da artırmak isteyenler için kilidi kaldırılmış olarak sunuluyor. Bu platform aynı zamanda, 38,5 MB Intel Smart Cache, 2666 MHz hızında 512 GB'ye kadar 6 kanallı DDR4 bellek desteği ve ECC ile standart RAS desteği sunuyor.
Her kullanıcı segmentine en yüksek performans
Intel Başkan Yardımcısı ve Müşteri Bilişim Grubu kapsamındaki Masaüstü, Sistemler ve Kanal Birimi Genel Müdürü Anand Srivatsa, "Hedefimiz, tüm bilişim segmentleri ve ürün serileri çapında lider performans sunmak," dedi. Srivatsa, "Duyurular, dünyanın tartışmasız en iyi oyun işlemcisi dahil olmak üzere, tam olarak bunu yapabilme becerimizi vurguluyor. Müşterilerimiz ister oyuncu, ister yaratıcı ya da mümkün olan en gelişmiş iş istasyonu uygulamalarını kullanan uzmanlar olsunlar, Intel ile iş ortaklarımız gerçek dünyada lider performansa ve müşterilerimizin gereksinimlerini aşan güçlü yeteneklere sahip dengeli platformlar sunmaya odaklanıyor" şeklinde konuştu.
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