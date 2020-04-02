Intel, Koronavirüsle Mücadele Sürecine 6 Milyon Dolar Destekte Bulunuyor

Intel Foundation, koronavirüsle mücadele çabalarını desteklemek için 4 milyon dolar sağlayacak.

Intel'den Koronavirüsle Mücadele İçin 6 Milyon $!

Intel Foundation, koronavirüsle mücadele çabalarını desteklemek için 4 milyon dolar sağlayacak. Vakıf ayrıca,  tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanlar ve ABD'deki emekliler için de yardım çalışmaları adına toplam 2 milyon dolar destek verecek. Intel Foundation, küresel krizler ve doğal afetler sırasında dünyadaki yaşam koşullarını iyileştirmeye ve zorluk çeken toplulukları desteklemeye kararlı olduğunu açıkladı.

4 milyon dolarlık bağış; gıda güvenliği, barınma, tıbbi ekipman ve küçük işletmelere yönelik destek için ilgili vakıflara ve kuruluşlara dağıtılacak. Yararlanacak kurumlar arasında gıda bankaları, okul bölgeleri ve çocuk hastaneleri bulunuyor. ABD'deki başlıca bağış alanları arasında Arizona, California, Massachusetts, New Mexico, Oregon ve Texas bulunuyor. Uluslararası çapta bağış alanları arasında ise Kosta Rika, Hindistan, İrlanda, İsrail, Malezya, Meksika ve Vietnam yer alıyor.

Intel, koronavirüse karşı kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarına 1 milyondan fazla koruyucu ürün bağışladığını da açıkladı.

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