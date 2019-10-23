Intel'e Kötü, AMD'ye İyi Haber
Üretim sorunlarından dolayı başı fazlasıyla ağrıyan Intel'den gelen kötü haberler, AMD için iyi haberler olabilir!
Intel'in 2018'de başlayan ve yakın zamanda çözülmesi umulan işlemci kıtlığının 2020'ye kadar devam edebileceği iddia edildi.
Firmanın sorunları, 14nm işlemcileri yeterli sayıda üretmekte zorlanmasıyla başlamıştı. Şimdi ise dedikodular, sorunun en az bir veya iki çeyrek daha devam edeceğini söylüyor. Dedikoduların kaynağı, İspanya'nın Barselona şehrinde yapılan ve birkaç Intel ortağının konuyla ilgili konuştuğu Canalys Channels Forum etkinliği. Örneğin HP'nin kişisel sistemler bölümünün başkanı Alex Cho, Intel'in tedarik sorunlarının HP'nin işini etkilediğini söyledi ve "zor bir seneydi, hayatı karmaşıklaştırdı ve bunun bir veya iki çeyrek daha sürmesini bekliyoruz," dedi.
Lenovo'da baş işletme görevlisi (COO) Gianfranco Lanci ise iddiaya göre Intel'in yonga kısıtlamaları, bu sene PC pazarının potansiyel büyümesini kısıtlayan bir "endişe" idi. Lanci'ye göre Intel, Lenovo'ya durumun önceki seneki çeyreğe kıyasla iyileşeceğini söyledi, ancak bu henüz gerçekleşmiş değil. Lanci, sorunların üretim sorunları veya işlemcideki mimari sorunlardan kaynaklanıyor olabileceğini söylüyor. "Eğer sorun mimariyle ilgiliyse, bu tahmin edilemez."
Intel'in rakibi AMD, bu tür sorunlar yaşamadığı gibi, işlemci piyasasında son on yılda ilk defa yüzde 30'luk pazar payına ulaşmış durumda. Intel'in üretim güçlükleri bu ölçekte devam ederse, daha çok kullanıcı AMD'ye geçebilir.
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