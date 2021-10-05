Intel'in Merakla Beklenen Masaüstü GPU'su, Görünüşe Bakılırsa Gecikecek!

Intel'in Arc Alchemist masaüstü GPU'su, 2022'nin ikinci çeyreğine kadar ortaya çıkmayabilir. Sızan son haberler, GPU'nun gecikeceğini belirtirken, bir taraftan da grafik kartının nasıl bir şeye benzeyeceğine dair çizimleri de paylaştı.
Sızıntı, YouTube kanalı Moore's Law is Dead'den geliyor ve VideoCardz tarafından tespit edilen yeni bir videoda, Intel'in Xe-HPG (yüksek performanslı oyun) ürünleri için 2022 ilk çeyrek lansmanı hakkında bilgi veriliyor. Konuşmada Intel'in GPU'larına atıfta bulunuluyor ve gerçek Alchemist masaüstü grafik kartlarının 2. çeyreğe kadar gelmeyebileceği söyleniyor. Başka bir deyişle masaüstü için Intel'in GPU'larının gecikeceği iddia ediliyor.
Sızıntı videosunu buradan izleyebilirsiniz:
Teoriye göre, Alchemist dizüstü bilgisayar GPU'ları, Alder Lake mobil yongaları ile birlikte ciddi şekilde güçlendirilmiş oyun dizüstü bilgisayarları yapmak için piyasaya sürülecek ve masaüstü Alchemist ürünleri ise bir sonraki çeyrekte gelecek. Gecikmenin nedeni, tedarik zinciri ve üretim kısıntılarına bağlanıyor. Konu GPU olduğunda, duyurulan her şeyin büyük bir şüphecilikle ele alınması gerektiğini de unutmayalım.
Moore's Law is Dead tarafından yayınlanan videoda ayrıca bu yeni nesil GPU'ların neye benzeyeceğine dair çizimler de yer alıyor. Ancak bunların sadece çizim olduğunu, gerçek ürünlerin bunlara benzemeyebileceğini de söylemeden geçmeyelim.
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