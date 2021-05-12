Intel'in Oyuncu Ekran Kartı Xe HPG Ne Zaman Gelecek? Tarih Sızdı!

Intel'in oyunlar için geliştirilen üst düzey ekran kartı için tarih belirdi. Görünüşe göre Intel'in büyük umutlar bağladığı ekran kartı, 2022 yılına kadar piyasaya çıkmayabilir.
Önceki söylentiler Intel'in Xe HPG (yüksek performanslı oyun) ekran kartı için 2021 yılının sonunu hedeflediğini gösteriyordu. Hatta daha sonradan bazı diğer kaynaklar tarafından yapılan açıklamalar tanıtımın çok daha erken olabileceğine işaret etmişti. Fakat bunlar ne yazık ki gerçeklik kazanmadı. En azından şimdilik.
Bunlarla beraber sızıntılarıyla isim yapmış olan Igor Wallossek de yeni bir açıklamada bulundu ve Intel'in bahsi geçen ekran kartlarının üretimine kasım veya aralık ayına kadar başlayamayacağını dile getirdi. Bunda yaşanan çip krizinin de etkisi bulunuyor kuşkusuz ve bu çerçeveden bakıldığında Wallossek'in iddiasının haklılık yanı da ortaya çıkıyor.
Buna göre şimdilik Intel'in yüksek performanslı oyun ekran kartlarını 2022 yılında görebileceğiz gibi görünüyor. Peki, bunun neticesinde de ortaya NVIDIA ya da AMD'ye rakip safkan bir oyuncu ekran kartı çıkacak mı? Bu da ayrı bir merak konusu...
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