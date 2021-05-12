Intel'in Oyuncu Ekran Kartı Xe HPG Ne Zaman Gelecek? Tarih Sızdı!

Intel'in oyunculara özel olarak üreteceği Xe HPG ekran kartı ne zaman gelecek? Merak edilen tarih nihayet sızdı. Ama bu sızan tarih, beklediğinizden biraz daha uzakta olabilir.