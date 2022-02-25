Intel, Performans Canavarı Yeni Laptop İşlemcilerini Tanıttı

Intel, 12. Nesil P serisi ve U serisi işlemcilerin resmi lansmanıyla 12. Nesil Intel® Core™ mobil işlemciler ürün grubunu genişletiyor. Çarpıcı bir performans ve üstün üretkenlik için tasarlanan bu 20 yeni mobil işlemci, hafif ve ince dizüstü bilgisayarların sonraki nesline güç katacak. İlk cihazlar, Mart 2022'de piyasada olacak ve 250'den fazlası da bu yıl Acer, Asus, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, LG, MSI, NEC, Samsung ve diğer markalarda bulunacak.
"Oyun için en hızlı mobil işlemcimizi satışa sunmamızın ardından, şimdi de ince ve hafif dizüstü bilgisayarlar için performansta muazzam bir artış sağlamak amacıyla 12. Nesil Intel Core işlemci ailemizi genişletiyoruz. Tüketicilere ve işletmelere, gösterişli bir tasarımda ultra ince form faktörlerinden teknoloji tutkunu sınıfı performansa kadar lider performans ve üstün teknolojiler sunuyoruz."
- - Intel Kurumsal Başkan Yardımcısı ve Mobilite İstemci Platformları Genel Müdürü Chris Walker
12. Nesil Intel Core Mobile İşlemciler Hakkında: Intel'in ince ve hafif tasarımlar için en yeni mobil işlemcisi, tıpkı 12. Nesil ailesinin diğer üyeleri gibi, Intel'in Performance çekirdekler (P-çekirdekler) ve Efficient çekirdeklerin (E-çekirdekler) bir kombinasyonunu sunan performans hibrit mimarisini temel alıyor. Görüntülü aramalardan web taraması ve fotoğraf düzenlemeye kadar birçok iş yükü, Windows 11'de Intel® Thread Director ile optimum çoklu görev için doğru zamanda doğru çekirdeğe akıllıca bir şekilde yerleştirilir.
Intel 7'nin watt başına performans avantajlarından tam anlamıyla yararlanan, ince ve hafif tasarımlara yönelik yeni 12. Nesil Intel Core mobil işlemciler şunları sağlıyor:
- 14 çekirdeğe kadar (6 P-çekirdek ve 8 E-çekirdek) bütünüyle yeni çekirdek mimarisi.
- 96 EU'ya kadar entegre Intel® Iris® Xe grafik teknolojisi.
- DDR5/LPDDR5 ve DDR4/LPDDR4 için geniş bellek desteği.
- %70 daha hızlı çok iş parçacıklı performans ile inanılmaz ölçek1.
- 3boyutlu görüntü işleme için neredeyse 2 kat performans2 -- hareket halindeki oluşturucular için ideal.
- %30'a kadar daha hızlı fotoğraf düzenleme ile üstün üretkenlik performansı3.
- Daha iyi kablosuz performansı, yanıtlama hızı ve güvenilirlik için entegre Intel® Wi-Fi 6E (Gig +).
- Herhangi bir yuva, ekran ya da aksesuar için en hızlı, en basit ve en güvenilir kablolu çözüm için Thunderbolt™ 44.
- Gelişmiş video konferans için yüksek görüntü kalitesi ve güç verimliliği için Intel IPU6.0.
Intel Evo, Üçüncü Sürüm: Yeni üçüncü sürüm teknik özellikleri kapsamında, Intel® EvoTM etiketini almak isteyen dizüstü bilgisayar tasarımları, olağanüstü yanıtlama hızı, anında uyanma, gerçek dünyadaki pil ömrü ve hızlı şarja ilave olarak üstün bir video konferans deneyimi sağlamak için şimdiye kadarki en yoğun iş yüklerinden geçerek, gerçek dünya koşullarında test edilecek. 12. Nesil Intel Core taşıyan Intel Evo dizüstü bilgisayarlar, çoklu görev için optimize edilirken, çok kişili bir görüntülü görüşmede harikulade bağlantı, görüntü kalitesi ve sesi koruyor.
150 ekosistem ortağıyla birlikte sarf edilen derin ortak mühendislik çabaları sayesinde, 100'den fazla Intel Evo onaylı sistemin bu yıl satışa sunulması ve sistemlerde, ilk kez katlanabilir ekranlar ve 12. Nesil Intel Core H serisi tasarımlar bulunması bekleniyor.
Intel'in ortak mühendislik çalışmaları ve gerçek dünya koşullarında yaptığı testler, bu yıl Engineered for Intel Evo programı aracılığıyla aksesuar ortaklarını kapsayacak şekilde genişliyor. Poly, Anker, Kensington, Dell, HP, Belkin, Samsung, Sabrent, OWC ve diğerlerinin programında bulunan güçlü aksesuarlar serisine, ilave Thunderbolt monitörler, yuvalar, depolama ve Bluetooth kulaklıklarının katılmasını bekleyebilirsiniz.
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