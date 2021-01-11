Intel Rocket Lake-S'in Upgrade ile İnanılmaz Hızlara Çıktığı Video Sızdı

Intel'in Rocket Lake-S işlemcisinin, sıvı nitrojen kullanılarak yapılan hız aşırtma sonrasında inanılmaz hızlara ulaştığını gösteren video internete sızdı.

  • Ercan Uğurlu
Intel Rocket Lake-S'ten 6.9 GHz Sızıntısı

Intel'in mart ayında tanıtılması beklenen yeni işlemci ailesi Rocket Lake-S hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ederken, ortaya çıkan yeni bir video oldukça heyecandırıcı. Vworld tarafından sızdırılan gizemli videoda göründüğü kadarıyla Rocket Lake-S CPU, tam 6.9 GHz frekansa erişebiliyor.

Hemen aşağıda göreceğiniz videoların kimin tarafından çekildiği bilinmiyor. Gizli bir şekilde çekilen video kaydına dikkatli baktığınızda, işlemcinin 6923 MHz'e ulaştığı görülürken, işlemcinin büyük olasılıkla Z590 serisi olan bir Gigabyte anakart üzerine konumlandırıldığı tahmin ediliyor.

8 çekirdekli yapıda olan işlemci videolardan birinde 6923 MHz'e ulaştığı görülürken, kullanılan bellekler de 1.83V'ta 6666 MHz'e hız aşırtılmış durumda.

Belirtilenlere göre bu video, yeni işlemci ailesi hakkında heyecan yaratmak için ve direkt olarak Intel tarafından da kaydedilmiş olabilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

ASUS BUSINESS ExpertPC D5 Mini Tower D540MA

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
14 Ocak 2021 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, cep telefonu, akıllı saat fırsatı
13 Ocak 2021 BİM aktüel kataloğunda gaming kulaklık, mouse ve birçok teknolojik ürün...
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?

Günün En çok Okunanları
Microsoft'tan, WhatsApp Gizlilik Fiyaskosuna Gönderme Geldi
Halen Windows 7 Kullananların Oranı, Şaşırtıcı Boyutlarda
Telegram Nedir, Kimin? Ücretli mi? Kurucusu Kim? WhatsApp'tan Ne Farkı Var?
Herkesi Şaşırtan Cinsiyet Değişikliği: Dişiydi; Erkeğe Dönüştü!
Soğuk Havanın, Katlanan Telefonları Bozabileceğini Biliyor muydunuz?

 

 