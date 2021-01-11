Intel Rocket Lake-S'in Upgrade ile İnanılmaz Hızlara Çıktığı Video Sızdı

Intel'in mart ayında tanıtılması beklenen yeni işlemci ailesi Rocket Lake-S hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ederken, ortaya çıkan yeni bir video oldukça heyecandırıcı. Vworld tarafından sızdırılan gizemli videoda göründüğü kadarıyla Rocket Lake-S CPU, tam 6.9 GHz frekansa erişebiliyor.
Hemen aşağıda göreceğiniz videoların kimin tarafından çekildiği bilinmiyor. Gizli bir şekilde çekilen video kaydına dikkatli baktığınızda, işlemcinin 6923 MHz'e ulaştığı görülürken, işlemcinin büyük olasılıkla Z590 serisi olan bir Gigabyte anakart üzerine konumlandırıldığı tahmin ediliyor.
???????CPU??????, ???Z590?11?CPU?#GIGABYTE #AORUS #INTEL #Z590 @AorusOfficial @LinusTech @tomshardware @VideoCardz @TweakTown@OfficialPCMR @anandtech @HEXUSNET pic.twitter.com/GQc9IyLMMJ— VWorld (@PttpcWorld) January 8, 2021
8 çekirdekli yapıda olan işlemci videolardan birinde 6923 MHz'e ulaştığı görülürken, kullanılan bellekler de 1.83V'ta 6666 MHz'e hız aşırtılmış durumda.
Belirtilenlere göre bu video, yeni işlemci ailesi hakkında heyecan yaratmak için ve direkt olarak Intel tarafından da kaydedilmiş olabilir.
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