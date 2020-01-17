Intel, Samsung'a Kaybettiği Liderliği Geri Aldı!

Intel, 2017 yılına kadar, tam 24 yıl boyunca gelir anlamında Dünya'nın en büyük yarı-iletken tabanlı çip üreticisiydi. Ancak bu durum, Samsung tarafından geçilmesi ile birlikte sona ermişti. Samsung'un bu başarısı bellek çiplerine dayanıyordu. Piyasadaki hakim konumunun yanı sıra DRAM ve NAND ürünlerinin daha yüksek ortalama satış fiyatı ile daha yüksek talebe sahip olmaları, bu başarıyı etkileyen en önemli durumdu.
Samsung 2018'in ilk yarısında da Intel'den daha fazla satış yaparak bu momentumu korumayı başardı ancak sonrasında yaşanan yavaşlama, Intel'in tekrar liderliğe geçmesine imkan tanıdı.
2018'in dördüncü çeyreğinde, artık bellek piyasasında talepten çok daha fazla arz olduğu bariz bir şekilde ortadaydı. Samsung ve SK Hynix gibi üreticilerin piyasayı doldurmaları ile beraber fiyat düzeltmesine gidilmesinin satış için tek yol olarak görülmesi sebebiyle de fiyatlar aşağı düştü. Araştırma firması Gartner'ın belirttiği üzere DRAM ve NAND flaş ürünlerinin 2019 yılında ortalama %47,4 fiyat düşüşü yaşaması ile bu aşırı arz miktarının düzelmesi neredeyse bir yıl sürdü.
Yarı iletken bölümün Samsung'un gelirinin büyük bir kısmını oluşturmasından dolayı da bunun etkisi gelir tablolarında anında görülebiliyordu. Samsung, 2019 ilk çeyreğinde son üç yılın en düşük gelirini bildirirken, 2 ve 3. çeyrekte %56'lık düşüş ve 4. çeyrekte de işletme karında %53'lük düşüş yaşandı.
Intel ise bellek piyasasında yer almıyor olmasından dolayı bu düşüşten etkilenmedi. Öte yandan 2019 yılında satışların %82'sini oluşturan Samsung'un bellek geliri geçtiğimiz yıl %32'lik düşüş yaşadı. Intel'in geliri 2019 yılında %0,7'lik düşüş yaşamış olsa da, gelir olarak 2019 yılında birinci küresel yarı-iletken satıcısı konumunu geri almayı başardı. Intel'in geliri 65,8 milyar dolar iken Samsung'un geliri 52,2 milyar dolardı.
Bu yüzden de Samsung, yarı iletken işini genişletmek ve çeşitlendirmek için yoğun yatırımlar yapıyor ve bellek olmayan ürünlerden gelirini arttırmayı hedefliyor. Hatta Intel'in CPU tedarik sıkıntısı yaşadığı 14nm çipleri üretmek için bir sipariş bile elde etmiş durumda. 2019 yılının sonuna doğru dengelenmeye başlayan bellek piyasasında da Samsung için durum oldukça iyi gözüküyor. Fazladan stoğun 2020 yılında muhtemelen tüketileceği tahmin edilebilir ve bu da ortalama satış fiyatlarını yükseltecektir. Başka bir deyişle, Samsung'un kısa süre içerisinde birincilik konumunu bir kez daha Intel'den alması mümkün gözüküyor.
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