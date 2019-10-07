Intel'den "Şifreli" Intel Xe Tweet'i!
Twitter'da ortaya çıkan "şifreli" bir tweet, beklenen ekran kartı Intel Xe'nin tarihini gözler önüne serdi!
- Ercan Uğurlu
Intel'in bir süredir ekran kartı pazarına girmek istediğini biliyoruz. Bu konu hakkında kapalı kapılar ardında çalışmalarını sürdüren Intel, görünüşe göre çok yakında bu devrimi gerçekleştirmeye hazırlanıyor. AMD'den ayrıldıktan sonra Intel'e gelen ve Intel'de ekibin başında baş mühendis olarak görev alan Raja Koduri tarafından geliştirilen ekran kartı, Intel Xe olarak biliniyor. Peki, Intel'in bu ekran kartı ne zaman gelecek?
Raja Koduri, Twitter'dan bir tweet atarak Intel Xe'nin gelebileceği tarihi "şifreli" olarak ifşa etti. Otomobili Tesla Model S'in plakasında "THINK XE" yazan bir paylaşımda bulunan Kodori, plakada yer alan "haziran" ve "2020" yazıları ile Intel Xe için Haziran 2020'yi işaret ediyor.
Daha önce de benzer şifreli paylaşımlarda bulunan Kodori, bakalım Haziran 2020'de Intel Xe ile beraber sahneye çıkacak mı, bunu elbette zaman gösterecek.
Bir süredir ekran kartı pazarına girmeye hazırlanan Intel, Intel Xe le Gen 12 grafik mimarisini hedefliyor. Tüketiciler ve veri merkezleri için farklı versiyonları olması beklenen kartın, AMD ve NVIDIA karşısında nasıl bir performans göstereceğini ise merakla bekliyoruz.
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