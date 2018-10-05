Intel, Skylake-X Refresh İle Dönüyor
Raporlara göre Intel, yeni nesil işlemci platformu ve anakartları ile geliyor!
Intel, görünüşe göre Cofee Lake Refresh işlemcilerinden fazlasını sunmaya artık hazır. Ortaya çıkan raporlar, yeni nesil işlemcilerin gelmek üzere olduğunu iddia ediyor.
PC Builder's Club'a konuşan bir PC üreticisi firma yetkilisinin ifadelerine göre Intel, içinde olduğumuz Ekim ayında Z399 platformunu tanıtacak. Bu platformun günümüzün yüksek seviyeli X299 platformunun yerini alması bekleniyor. Bu isimlendirme, Intel'in HEDT platformları için kullandığı X- isimlendirmesi geleneğini bozması ile de dikkat çekici. Bu, aslında AMD'nin X399 ismini ikinci jenerasyon Ryzen Threadripper işlemcileri için kullanmasının bir sonucu olabilir.
Aynı kaynağa göre Z399 anakartları, Ekim'de tanıtılacak SkyLake-X Refresh işlemcilerine ev sahipliği yapmak için üretim bantlarına girdi bile.
Ancak 28 çekirdekli Intel işlemci hakkında heyecanlı iseniz maalesef uzun süredir beklenen bu işlemcinin bu jenerasyon ile birlikte gelmeyeceği de gelen haberler arasında. Bilgileri veren PC üreticisine göre Z399 platformuna ait LGA 2066 soketi en fazla 22 çekirdekli konfigürasyonları destekleyecek şekilde üretildi. Bu ise Intel'in 28 çekirdekli canavarını en azından 2019'un başına, yani Intel'in Cascade Lake-X serisi işlemcileri tanıtılana kadar göremeyeceğimiz anlamına geliyor.
Doğan Kürşat Aktaş
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın