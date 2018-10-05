Intel, Skylake-X Refresh İle Dönüyor

Raporlara göre Intel, yeni nesil işlemci platformu ve anakartları ile geliyor!

Intel, Skylake-X Refresh İle Dönüyor

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