Intel ve Qualcomm Kozlarını Ocak Ayında Paylaşacak

Qualcomm daha önce Apple ile sonrasında ise Intel ile sorunlar yaşamış ve bu süreçler de mahkeme koridorlarına taşınmıştı. Teknoloji devleri arasında zaman zaman yaşanan rekabet krizlerinden biri daha sahnelenirken, kısa bir süre önce Intel büyük bir kayıp yaşayarak 5G modem işini Apple'a 1 milyar dolara satmak zorunda kalmıştı. Intel'den gelen açıklamaya göre ise bu satış işlemi, Qualcomm'un haksız rekabette bulunmasından dolayı gerçekleşti ve Intel bu işten büyük zarar gördü.
ABD 9'uncu Temyiz Mahkemesi tarafından görülen davada, gelen açıklamalar dosyalara girmeye devam ediyor. Intel tarafından yeni yapılan açıklama şöyle: "Binlerce kişiyi istihdam ederek, 2 şirket satın alarak ve piyasaya sürülen iPhone 11'ler de dahil olmak üzere Apple'ın endüstri lideri iPhone'larında yer alan yenilikçi dünya standartlarında modemler üreterek milyarlarca dolar yatırım yaptık. Ancak Qualcomm tarafından yaratılan suni ve haksız rekabet koşulları neticesinde karşımıza çıkan engelleri aşamadık ve bu sene piyasadan çekilmeye zorlandık."
İki dev şirket arasındaki temyiz duruşması ocak ayında gerçekleşecek. Intel cephesinden gelen son dokümanların da dosyalara girmesiyle beraber ocak ayında ne gibi bir sonuç çıkacağı merak konusu.
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