Intel, Xe DG1 ile AMD ve NVIDIA'ya Rakip Olabilecek mi? İşte İlk Sonuçlar

Intel'in beklenen ekran kartı Xe DG1 ne kadar güçlü olacak, Intel'İn beklediği etkiyi yaratabilecek mi? Intel Xe DG1'in sızan 3DMark Benchmark sonuçları buna işaret ediyor.

  • Ercan Uğurlu
Intel Xe DG1 3DMark Benchmark Sonuçları Sızdı!

Intel'in bir süredir beklenen ekran kartı Xe DG1 uzunca bir süredir konuşuluyor. Bugüne kadar hakkında çok sayıda söylenti duyduğumuz ekran kartı, şimdi de Benchmark sonuçlarıyla sızmış.

Intel Xe DG1, ekran kartının 3DMark Benchmark testlerinden Fire Strike performansını paylaşan isim ise, sızıntılarıyla ünlü TUM_APISAK. Yine Twitter üzerinden bir ekran görüntüsü ile paylaşımda bulunan APISAK, Intel Xe DG1'nin Fire Strike Benchmark testinden 5538 puan aldığını ortaya koymuş.

Peki, bu ne anlama geliyor?

Ortaya çıkan bu sonuç, şu an NVIDIA ve AMD'nin endişelenmeyeceği anlamı taşıyor. Zira bu sonuç, yerel grafik birimlerinden daha yüksek, ancak AMD ve NVIDIA'nın giriş seviyesi ekran kartlarıyla neredeyse yakın.

Intel'in Xe DG1 ekran kartlarını 2020'nin ikinci yarısından itibaren dizüstü bilgisayarlarda yer vermesi bekleniyor. Bakalım çıktığında bu sonuçlar değişecek ve Intel, AMD ve NVIDIA'yı bu alanda zorlayabilecek mi?

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