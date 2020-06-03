Intel, Xe DG1 ile AMD ve NVIDIA'ya Rakip Olabilecek mi? İşte İlk Sonuçlar

Intel'in beklenen ekran kartı Xe DG1 ne kadar güçlü olacak, Intel'İn beklediği etkiyi yaratabilecek mi? Intel Xe DG1'in sızan 3DMark Benchmark sonuçları buna işaret ediyor.