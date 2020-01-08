Intel, Yeni 10nm+ Tiger Lake İşlemcisini Tanıttı!

Intel, CES 2020'de yeni 10nm+ işlemcisi Tiger Lake'i ortaya çıkarttı!

  • Levent Öztürk
Intel yeni 10nm+ işlemcisi Tiger Lake'i tanıttı...

Intel, Tiger Lake kod adlı yeni nesil mobil işlemcilerini gösterdi. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Ice Lake'in varisi olan bu işlemci 10nm+ mimarisi üzerine kurulmuş durumda.

Firma detaylara girmemiş olsa da, CPU AI ve grafik performansı için genel bir iyileştirme sözü veriyor. CPU için iki haneli bir performans kazancı, "devasa" AI performansı iyileştirmeleri ve yeni Xe grafik mimarisi sayesinde grafik performansında "büyük" bir sıçramadan bahsediliyor. Ayrıca Tiger Lake çipleri USB 3'e göre dört kat daha hızlı işlem sözü veren Thunderbolt 4 desteğine dahili olarak sahip olan ilk örnek olacak.

Intel, kısa bir süre boyunca Tiger Lake'e sahip entegre grafik işlemcisi ile ince ve hafif bir cihazda Warframe çalıştırarak gösterim yaptı.

Bu çiplerin, yılın ilerleyen dönemlerinde cihazlarda sunulması bekleniyor. Ayrıca Intel, Tiger Lake için kullanılacak ana kartı da sergiledi; Bu ana kartı türünün tasarlanan en küçük örneği olarak adlandırdı. Daha küçük boyut, yeni çipset ile çok daha küçük cihazların kullanılmasına imkan tanıyabilecek.

Intel'in Xe grafik mimarisi ise sadece Tiger Lake için değil ve firma, bir kez daha DG1 olarak belirtilen, yaklaşmakta olan grafik kartından bahsetti. Her ne kadar sayılar veya özellikler verilmemiş olsa da, prototip donanım üzerinde Destiny 2 çalıştıran bir cihaz gösterildi.

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