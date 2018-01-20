Intel, Yeni 3D Kamera Sevkiyatına Başladı
Intel, CES 2018'de tanıttığı yeni D400 serisi 3D kamera sevkiyatına başladı.
Intel, geçtiğimiz hafta CES 2018'de yeni 400 serisi 3D RealSense kameralarını tanıtmıştı. D415 ve D435 model numaralarıyla isimlendirilen bu kameralar birbirlerine benzer yapıdalar. Ancak ufak tefek farklılıklar barındırıyorlar.
Her iki kamerada da derinlik, RGB ve kızılötesi sensörler ile 28nm işlemci yer alıyor. 28nm mimarisini kullanan ve 5 MIPI Camera Serial Interface 2 desteği gösteren işlemci ile gerçek zamanlı görüntü işleyebilen kameralar, doğru derinlik algısı ve uzun menzil için de stereo derinlik algoritmasını kullanıyor. 1280x720 çözünürlüğe kadar olan görüntüler arasındaki görüntü farkını yakalama olanağı tanıyan bir dizi görüntü algılayıcısı da bulunduran D415 ve D435, açık kaynaklı RealSense SDK 2.0 desteği de sağlıyor.
Derinlik kameraları saniyede 90 karede 1280x720 piksel çözünürlük sağlıyor, ancak RGB sensörleri 720'de 30 kare desteği sunuyor. Yine her iki kamerada da USB 3.0 bulunuyor. Bu yolla onları bilgisayara bağlayabiliyorsunuz.
İki kamera arasındaki tek fark, görüş alanıyla sınırlı. D415 kamera, 69.4 x 42.5 x 77 derece ve minimum tarama uzaklığı olarak 30 cm'ye sahip. Daha güçlü bir kamea olan D435 ise, 200 mm'lik tarama uzaklığı ile 91.2 x 65.5 x 100.6 dereceyi destekliyor.
Yeni kameralarla birlikte 3 boyutlu sistemler ve sanal gerçeklik konularında ilerleme kaydedilecek. Bu kameraları kullanmak isteyen kullanıcıların ise ödemeleri gereken fiyat, D415 için 149,99 $, D435 için ise 179,99 $.
Ercan Uğurlu
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