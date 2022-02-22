Intel'in Yeni Ekran Kartı Arc 512EU'nun Test Sonucu Sızdı!

Intel, düzenlediği Investor Meeting 2022'de gelecek ekran kartı Arc hakkında bilgileri paylaştı. Şirket, Arc'ın bu yılın ilk çeyreğinde piyasaya çıkacağını ve önce dizüstü bilgisayarlara, ardından da bir sonraki çeyrekte masaüstü bilgisayara gireceğini söyledi.
Intel, bunları söylerken elbette kartın hazır olduğunu tahmin etmesi güç değil. Öyle ki, kartın Geekbench test sonuçları da sızmış durumda.
Buna göre Intel Arc 512EU olarak isimlendirilen ekran kartı, Geekbench 5'in OpenCL kıyaslama testinde ortaya çıkmış. Bu testten 85 bin 448 puan topladığı görülen Arc 512EU, bu skorla performans açısından piyasada iyi bir yer edinecek gibi görünüyor. Öyle ki kartın bu performansı GeForce RTX 2070 ve 2060 SUPER civarında. AMD Radeon RX 6600 XT'den ise biraz daha yüksek.
Bu arada söz konusu Arc GPU'nun 2666 MHz frekansında çalışan RAM içeren ve Core i5-9600K işlemcinin bulunduğu bir sistemde takılı olduğu bilgisini de verelim. Bu anlamda daha iyi bir sistemde daha iyi sonuçlara imza atabileceğini hesaba katmak lazım.
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