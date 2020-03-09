2011 ile 2019 Arasında Üretilen AMD İşlemcilerde Açık Keşfedildi

AMD'nin 2011 ila 2019 yılları arasında ürettiği işlemcilerinde yeni güvenlik açığı keşfedildi. "Take A Way" adı verilen bu açık, önemli verileri sızdırıyor.

  • Ercan Uğurlu
AMD İşlemcilerde Krizin Yeni Adı: "Take A Way"

Bir yandan AMD'nin işlemci pazarındaki yükselişinden ve Intel karşısında yakaladığı başarıdan bahsederken, diğer yandan ortaya çıkan bu tip haberler de kafa karıştırmıyor değil doğrusu. Daha önce de ortaya çıkan Spectre ve Meltdown krizlerinden sonra bu kez de AMD'nin 2011 ile 2019 yılları arasında hazırladığı işlemciler için yeni bir açık daha ortaya çıktı. Güvenlik açığının adı ise "Take A Way".

AMD'nin Zen mimarisini de etkilediği belirtilen Take A Way güvenlik açığı, kullanıcıların işlemci bellek erişimlerini etkiliyor. Saldırganlar, "Collide + Probe" yöntemiyle kullanıcının bellek erişimini izleyebiliyor, "Load + Reload" yöntemiyle ise yine fiziksel çekirdeğin belleğine erişebiliyorlar.

Güvenlik araştırmacıları, önbellek boşaltımlarını engelleyen gizli saldırılara da açık sağlayan bu yöntemleri Chrome ve Firefox gibi popüler tarayıcılar üzerinden denediklerinde başarılı olmuşlar. Özellikle Collide + Probe yönteminin bir tarayıcı üzerinde JavaScript aracılığıyla başarılı bir şekilde kullanıldığını da not eden araştırmacılar, bu açıkların işlemci performanslarını da düşürdüğünü iddia ediyor.

AMD cehpesinden konuyla ilgili henüz bir yorum yapılmış değil. Ancak muhtemelen çok geçmeden konuyu çözüme kavuşturacak birtakım uygulamaların lanse edileceği bir basın açıklaması yaparak kullanıcıları bilgilendireceklerdir.

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