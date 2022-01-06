Intel'in Yeni Nesil Raptor Lake İşlemcileri Ufukta Göründü!

Intel'in masaüstü bilgisayar platformu için geliştirdiği Raptor Lake işlemcilerin bu yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyordu, ancak net bir açıklama yoktu. Neyse ki CES 2022 etkinliğinde sahne alan Intel şefi Gregory Bryant, Raptor Lake için güzel açıklamalarda bulundu.
Gregory Bryant, "Kod adı Raptor Lake olan yeni nesil işlemcimiz yolda," derken, işlemcinin şu an zaten Windows işletim sistemini çalıştırabildiğini, ancak performans noktasında geliştirilmelerin yapılması gerektiği için biraz daha zamana ihtiyacı olduklarını söyledi. Bu anlamda Raptor Lake'in 2022 yılının ilerleyen aylarında piyasaya çıkacağını söylemek gayet mümkün.
Bir yandan Raptor Lake'i hazırlamaya çalışan Intel'in, öte yandan 2023 yılı için planladığı Meteor Lake işlemcisi üzerinde çalıştığı da biliniyor.
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