Intel'den Yeni Akıllı Gözlük: İşte Vaunt!

Intel de kendi akıllı gözlüğünü üretti. Vaunt adını verdiği yeni akıllı gözlük, görünümüyle ise sıradan gözlüklere benziyor.

Intel'den yeni akıllı gözlük: İşte Vaunt!

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