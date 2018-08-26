Intel'in 2080 Ti'ı devirmesi için ne yapması gerek
Intel'in NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti'ı yenmesi için GPU'sunu ne kadar geliştirmesi gerekiyor?
NVIDIA, kısa bir süre önce yeni nesil ekran kartlarını tanıttı. Özellikle Turing mimarisi ile ışık oyunları üzerine yoğunlaşan NVIDIA, GTX serisini de böylece sonlandırdı ve RTX markasına geçiş yaptı. Yeni kartlar 3 sınıf halinde geliyor. RTX 2070, RTX 2080 ve RTX 2080 Ti. 2080 Ti'ın ülkemizdeki fiyatı 11 bin liraları bulacak. Peki, rakiplerde durum ne? NVIDIA'nın en dişli rakibi AMD tarafında özellikle son dönemde CPU alanındaki gelişmelerle göz doldurduğunu biliyoruz. Peki, ya Intel? Onun NVIDIA'yı yakalaması için yapacak çok şeyi var.
Bilindiği gibi daha önce Intel, ekran kartı pazarında NVIDIA ve AMD'ye rakip olacağını duyurmuş ve ilk ekran kartı prototipini tanıtmıştı. Çalışmanın arkasında bulunan isim Raja Koduri. AMD'nin Radeon Teknolojileri Grup Lideri iken Intel'e transfer olan Koduri, 14nm mimarisine dayanan kart ile işe hızlı bir başlangıç yapmıştı. Ancak NVIDIA tarafından 12nm fabrikasyon sürecine sahip kart, muhtemelen tüm planların yerini değiştirdi.
Peki, prototipi bir kenara bırakıp Intel'in mevcut yerleşik GPU'suna bakarak hesap yapalım. Şu an Intel UHD Graphics 630, 14nm mimarisine sahip, 350 MHz taban, 1200 MHz tavan frekanslara ev sahipliği yapıyor. Sırf bunlara bakarak bile şunu söyleyebiliriz ki, Intel'in GeForce RTX 2080 Ti'ı yakalaması için temel frekansta hızını kabaca yüzde 285 veya 3.8 kat kat arttırması gerekiyor. Öte yandan fabrikasyon sürecini de yenilemeli ve 12nm'ye çekmeli.
Öte yandan artık NVIDIA bellek mimarisinde de farklılığa giderek GDDR6 bellekleri kullanmaya başladı. BU da bellek bant genişliğinde önemli bir kazanım oluşturuyor. Bu noktada da 616 GB/s ile dikkat çeken RTX 2080 Ti, yine bu noktada da şu an Intel'in yüzde 1380 veya diğer bir deyişle 14 kat ilerisinde.
Peki, bu karşılaştırmayı neden yaptık? Intel, kısa bir süre önce 2020 yılına kadar yeni bir ekran kartı duyuracağının bilgisini vermişti. Tüm bu karşılaştırmaların ışığında, Intel'in 2020 yılına kadar geliştireceği tüketiciye özel grafik kartı için nelere ihtiyacı olduğunu az çok öğrendik. Geliştireceği ekran kartı ile özellikle eSpor'u odağına alacağını açıklayan Intel'den, gerçekten de iddialı bir kart bekliyoruz. Bakalım beklediğimize değecek mi...
Ercan Uğurlu
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