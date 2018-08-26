Intel'in 2080 Ti'ı devirmesi için ne yapması gerek

Intel'in NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti'ı yenmesi için GPU'sunu ne kadar geliştirmesi gerekiyor?

Intel'in 2080 Ti'ı devirmesi için ne yapması gerek

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